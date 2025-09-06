Los Menores: un nuevo clan emerge para ocupar el lugar de Los Monos a partir de la brutal fuerza de los asesinatos selectivos

ROSARIO.-Una banda narco que se llama Los Menores logró correr del centro de la escena criminal a Los Monos, el clan familiar que surgió a fines de los 90’ y que durante 25 años tuvo una fuerte relevancia en el negocio del narcomenudeo, que sostuvo con extrema violencia. Las disputas entre parientes, que se convirtieron en retazos separados de la banda, y las condiciones de aislamiento en la que se encuentran detenidos los líderes de esta organización, entre ellos, Ariel “Guille” Cantero, detenido en Marcos Paz, debilitaron a este clan. Como si se tratara de la leyenda griega de Hidra de Lerna, la serpiente acuática a la que le cortaban una cabeza y le salían dos, la fragilidad de Los Monos en el mercado de drogas hizo crecer a un nuevo competidor, el consignado grupo conocido como Los Menores, cuyo referente es uno de los prófugos más buscados del país, que se llama Matías Gazzani, por quien el gobierno de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad Nacional ofrecen una recompensa de $60.000.000.

En una audiencia judicial que se llevó adelante esta semana contra el jefe de la barrabrava de Rosario Central Lautaro Ghiselli, detenido el 14 de agosto pasado en el barrio de Pichincha en Rosario, los fiscales Luis Schiappa Pietra y Gisella Paolicelli, junto con Franco Carbone, describieron las múltiples actividades criminales que lleva adelante esta banda que tiene orígenes muy rústicos en el barrio 7 de Setiembre y que se hizo visible a partir del crimen del exjefe de la barra de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte el 9 de noviembre pasado.

Hace un mes, agentes de la Unidad Especial de Inteligencia y de la Policía Federal se trasladaron a Córdoba en busca de Gazzani. Realizaron varios allanamientos en barrios cerrados en las afueras de Villa Carlos Paz y Tanti, pero no pudieron dar con el prófugo, según contaron fuentes de la investigación. Por los indicios creen que este hombre estuvo hace un tiempo en esa zona, pero evidentemente cambia de lugar de escondite.

Ariel "Guille" Cantero, líder de la Banda de los Monos Télam

Gazzani es uno de los narcos con mayor expansión actualmente en Rosario, y está prófugo desde hace más de un año, cuando su nombre comenzó a sonar detrás de un entretejido de hechos sangrientos. Se lo vincula a la banda de Los Menores, que hoy tiene la hegemonía del núcleo duro de la hinchada canalla. “Se mueve en un Mercedes Benz por Buenos Aires y Rosario y nadie lo puede detener”, reveló antes de ser acribillado el líder de la barra canalla, que sugirió que Gazzani contaba con “protección” para mantenerse prófugo tanto tiempo.

La interpretación que hacen en el Ministerio de Seguridad Nacional es que Gazzani es el referente de una especie de cooperativa narco, que está en plena expansión en Rosario y la región, luego de que los líderes de los principales grupos criminales fueran encarcelados y se encuentren bajo un régimen de aislamiento en las cárceles federales. Lo que buscan evitar es que este narcotraficante, que tiene pedido de captura de Procunar y de la justicia provincial, siga en un proceso de expansión, con nuevos negocios vinculados a la droga, y el problema de la violencia en Rosario vuelva a generar problemas serios, después de la caída de los homicidios que comenzó el año pasado, cuando los asesinatos bajaron un 65 por ciento con respecto a 2023.

"Pillín" Bracamonte, barra de Central que fue asesinado x

Gazzani, ahora cercano a Alvarado, tiene sus orígenes en la banda contraria, como es Los Monos, que durante los últimos meses perdió influencia en la arquitectura criminal de la ciudad, sobre todo después de que murieron varias personas ligadas a “Guille” Cantero, entre ellos, Gustavo Fernández, primo hermano del jefe de Los Monos, que fue asesinado en marzo pasado por un sicario, identificado como el hijo de Claudio “Morocho” Mansilla, quien pretendía fugarse con Alvarado en un helicóptero de la cárcel de Ezeiza en marzo de 2023.

Dos meses antes fue ejecutado Mario Alberto Fernández, de 42 años, conocido como “Marito Pino”, uno de los “históricos” del clan Cantero. En octubre del año pasado, fue “eliminado” otro personaje cercano al líder de Los Monos, Samuel Medina, yerno de Guille Cantero, que fue homenajeado en la cancha de Rosario Central. El crimen más reciente fue en julio pasado, cuando mataron desde una moto a Brian Figueroa, un referente de Los Monos en la barra de Newell’s. Unos días más tarde fue atacado a balazos en Rueda al 1800, en la puerta de su casa, Juan Domingo Ramírez, un sicario y narco histórico de la banda de Los Monos, que fue detenido en 2014 y protagonizó luego una fuga escandalosa de la Jefatura de Policía de Rosario. Ramírez, quien fue condenado en 2022 a cuatro años de prisión por narcotráfico y este año le revocaron la prisión domiciliaria por un caso de violencia familiar, murió el 8 de agosto pasado.

Fue asesinado Pillín Bracamonte, jefe de la barra de Rosario Central. Bracamonte fue baleado después del partido entre Central y San Lorenzo, en un hecho en el que también perdió la vida el Rana Atardo, número dos de la barra.

En Rosario la muerte “reacomoda” el negocio narco, como ocurre desde hace por lo menos una década y media, cuando a partir del crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, el 26 de mayo de 2013, la ciudad empezó a vibrar bajo la conmoción de las venganzas narco que se transformaron en una parte fundamental del negocio ilícito, a diferencia de otros lugares, donde los traficantes buscan tener un perfil más bajo y evitar quedar al descubierto con hechos sangrientos.

La aparición de Gazzani dentro del esquema narco rosarino aporta, según describieron fuentes judiciales y del gobierno, algo distinto, por lo menos al modelo de negocios de distribución de drogas al menudeo que gestaron Los Monos hace dos décadas. Lo que observan es que Gazzani coordina una especie de cooperativa narco, en la que confluyen varios grupos, como Esteban Alvarado, Claudio Mansilla y Francisco Riquelme, entre otros. Esta “cooperativa” es la que, según la mirada de los investigadores, comenzó a mover grandes cantidades de cocaína que exceden el abastecimiento de la venta de drogas de la región. La expansión es hacia el conurbano bonaerense y otras provincias, como Córdoba, donde Alvarado tiene una terminal desde hace años, y algunos piensan que hacia el exterior, a través de socios instalados en la Hidrovía.

Allanamiento en el estadio de Rosario Central por el asesinato del barra brava Pillín Bracamonte marcelo-manera-7533

Uno de los eslabones cercanos a Gazzani es Lisandro Contreras, que fue detenido en diciembre pasado en el country San Sebastián, en Tigre, provincia de Buenos Aires, donde se movía con cierta facilidad. Incluso, había pagado seis meses por adelantado el alquiler de su casa, donde vivía con su pareja, y donde fue atrapado por efectivos de la Policía Federal.

Contreras explicó en diálogo con LA NACION antes de ser detenido que tanto Gazzani como él no pertenecían a la banda Los Menores, sino que usaban sus “servicios” de manera tercerizada. Esa hipótesis también tienen los investigadores. En la imputación que llevó adelante la fiscal Georgina Pairola, tras la detención de “Licha” o “Límón”, como también lo llaman a este narco, se apuntó a la complicidad de un policía con esta organización. En marzo pasado, se entregó en la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Jonatan Garraza, de 36 años. Pairola reveló en la audiencia fotos que se obtuvieron del teléfono de Contreras en la que se veía a Matías Gazzani, al policía y a Licha en una playa solitaria durante el invierno en Villa Gesell.

El temor latente es que el escenario criminal de Rosario, que comenzó a cambiar, vuelva a reproducir un escenario de violencia donde los sonidos de los disparos enciendan el pánico y se conviertan en un ritual natural. No hay un crecimiento desmesurado de crímenes, pero el negocio del tráfico de drogas creció bajo otra modalidad. En el primer semestre de 2025, el departamento Rosario registró 68 homicidios, 10 más que en el mismo período de 2024, cuando hubo una baja pronunciada del 65 por ciento con respecto a 2023. Lo que se ve, según apuntan fiscales que investigan los asesinatos, son “crímenes selectivos”, como, por ejemplo, contra Los Monos.

En los allanamientos la TOE secuestró 40 panes de marihuana que estaban guardados en la casa de uno de los detenidos por el crimen de Pillín Bracamonte.

En la audiencia imputativa contra Ghiselli y otros nueve integrantes de la banda Los Menores, el fiscal Franco Carbone delineó cómo opera esa organización en la venta minorista de droga en distintos puntos de Rosario, según señaló Rosario3. En la lectura de testimonios recolectados en la investigación se mencionó al capo narco Alvarado por posible relación con parte de la estructura.

Según describió Carbone, esta nueva organización criminal opera principalmente en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús, Villa La Bombacha, los complejos Fonavi de Donado y Mendoza y Seguí y Rouillón. También en Nuevo Alberdi, en inmediaciones de Caracas entre Vieytes y Grandoli, y en Villa Manuelita, en Centeno entre Río Atuel y Cepeda.

De acuerdo a la mirada de los fiscales, esta banda tuvo sus inicios en abril de 2020 en el barrio 7 de Septiembre, en la zona noroeste de Rosario, desde comenzaron a expandirse hacia otros puntos de la ciudad. En sus inicios, según la mirada de los investigadores, desplazaron a través del ejercicio de la violencia a dealers que respondían a Brian Emanuel “Negro Brian” Villalba, condenado como cabecilla de la organización del narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon, un expiloto peruano que está preso actualmente en condiciones de aislamiento en el penal de Ezeiza.

La expansión de Los Menores es la contracara de la banda de Los Monos, que viene en caída desde hace unos años, por una cacería muy meticulosa contra los miembros del clan que estaban en libertad y por la detención de los remanentes y cuartas líneas que aún sobreviven. El martes pasado fue detenida la expareja del narcotraficante Leonardo Saravia, alias “Leo Rey”. Se trata Soledad M., conocida como “La Tía” o “La Reina”, sobre quien pesaba un pedido de captura por venta de droga minorista a partir de una investigación que lleva adelante el fiscal Diego Giro.

En julio de 2023, “Leo Rey” Saravia, alineado con Máximo “Viejo” Cantero, fue condenado en un juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva por los delitos de portación ilegítima de arma de guerra y encubrimiento.