Detuvieron a tres sospechosos cuando intentaban abrir un auto estacionado en Mataderos
Son dos hombres, de 60 y 20 años, y una mujer, de 37; los efectivos los sorprendieron cuando descendieron de un Chevrolet Corsa e intentaron abrir un Mercedes-Benz
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Dos hombres y una mujer, todos colombianos, fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos, acusados de intentar robar pertenencias del interior de un auto estacionado.
El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Comunales 9 de la Policía de la Ciudad, que detectaron la maniobra durante tareas preventivas en la zona comercial del barrio.
El episodio ocurrió cuando los oficiales observaron un Chevrolet Corsa en el que viajaban tres personas que circulaba a baja velocidad por la avenida Juan Bautista Alberdi. El vehículo seguía a un Mercedes-Benz A200 que, según la sospecha inicial de los investigadores, avanzaba lentamente mientras su conductora buscaba un lugar donde estacionar.
La secuencia llamó la atención de los policías, que continuaron observando los movimientos de ambos vehículos. Cuando la conductora del Mercedes-Benz finalmente detuvo la marcha, descendió y se alejó del auto, los ocupantes del Corsa estacionaron y bajaron del rodado. De acuerdo con la reconstrucción del procedimiento, intentaron abrir el vehículo que había quedado sin ocupantes.
Los efectivos intervinieron en ese momento, se identificaron como policías y detuvieron a los tres sospechosos antes de que pudieran concretar el presunto robo. La actuación se desarrolló en el marco de los operativos preventivos que la fuerza porteña realiza en los sectores comerciales de la ciudad.
Los detenidos son dos hombres, de 60 y 20 años, y una mujer, de 37. Durante el procedimiento, los agentes realizaron una requisa y secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.
Entre los objetos incautados había un equipo de comunicación de frecuencia de señal, tres teléfonos celulares, una mochila y una cartera. La información oficial no precisó si esos elementos tenían relación con otros hechos ni si se pudo establecer su procedencia.
La causa quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44, a cargo de Alejandro Ferro. El magistrado dispuso las detenciones y el secuestro de los elementos encontrados durante el procedimiento.
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