Detuvieron a un abogado que intentó entrar marihuana a la cárcel para un trapero

ROSARIO. Un abogado penalista, oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue detenido este lunes cuando habría intentado ingresar marihuana para el trapero Zaramay, que estará preso por lo menos durante 30 días, luego de haber sido imputado de intimidación pública y tenencia ilegal de armas de guerra que aparecían en un video que el músico, oriundo de Villa Ballester, grabó junto con integrantes de Los Monos.

El abogado aprehendido es Fernando Arias Caamaño, que tiene a varios clientes detenidos por narcotráfico en Rosario, entre ellos, Mario Segovia, el Rey de la Efedrina, actualmente alojado en el penal de Ezeiza, y Gustavo Ramos, hermanastro de Esteban Alvarado, un jefe narco de Rosario que está detenido en el penal santafesino de Piñero.

Según fuentes judiciales, Arias Caamaño fue a visitar a Zaramay -su nombre real es Carlos García-, y durante la requisa los agentes del Servicio Penitenciario encontraron seis gramos de marihuana en un paquete de bizcochitos 9 de Oro. El letrado argumentó, según explicaron las fuentes del caso, que ese paquete se lo había dado la familia del cantante de trap. Arias Caamaño quedó demorado. Según informó Rosario3.com, el letrado se había presentado en la cárcel para ofrecerle sus servicios como penalista.

Desde que Zaramay entró en la escena pública al difundir fotos con armas de guerra, solo tuvo problemas judiciales. El músico de trap fue detenido el jueves pasado junto a otros integrantes de la banda de Los Monos, acusado de intimidación pública y tenencia de armas de guerra. Es que, según detectó el fiscal David Carizza, el trapero había difundido el 27 de enero pasado, en Instagram, fotos en las que se lo veía posando con armas reales, como ser fusiles FAL y AK47 y pistolas Glock con cargadores circulares con capacidad para 50 tiros.

A partir de la difusión de las fotos, que tuvieron amplia repercusión en las redes sociales, a la par del recrudecimiento de la violencia que azota Rosario –con seis asesinatos la semana pasada, entre ellos, el de una chica de 13 años- el fiscal Carizza ordenó la detención del músico.

El jueves pasado, agentes de la Agencia de Investigación Criminal irrumpieron en una vivienda de la calle Galicia al 600, en pleno barrio La Florida, a tres cuadras del puente Rosario-Victoria, y detuvieron a cinco personas, entre los cuales estaban Zaramay y un hombre de 31 años, Esteban David D., familiar directo de Ariel “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, que fue identificado a partir de las fotos publicadas en Instagram.

La fiscalía de Rosario investiga si el trapero y sus amigos de la narcobanda estuvieron involucrados en el ataque a balazos contra una casa del boulevard Seguí al 1100, perpetrado hace dos semanas, donde reside el trapero rosarino Franco Fernández, de 22 años, conocido como FF.

Antes de ser detenido, pero con el conocimiento de que sus fotos habían generado un fuerte revuelo, Zaramay subió un video donde aclaraba que había llegado a Rosario “a trabajar” y pedía que se dejara de “hacer quilombo al pedo”. Explicaba que había grabado el video en el Monumento a la Bandera y prometió registrar otros dos. “Acá la gente me quiere, donde paso me saludan [...] Acá no salimos a matar a nadie [...] Si encontrás un video mío disparando un arma, te doy un abrazo, pa”, afirmaba.

