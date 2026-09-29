Detuvieron a un adolescente de 15 por engañar y asaltar a un conductor de aplicación en Mar del Plata

Un adolescente de 15 años fue detenido a última hora del lunes acusado de haber asaltado a un chófer de Uber junto a tres cómplices en la ciudad de Mar del Plata. Los delincuentes engañaron a la víctima con el pedido de un viaje y, una vez que abordaron el rodado, apuntaron al conductor con un arma hasta obligarlo a bajar del vehículo unos metros después.

El violento hecho ocurrió pasadas las 20, cuando un hombre de 56 años acudió a la esquina de Beruti y Colombia para buscar a una supuesta pasajera en su Citroën C3. Al llegar al sitio indicado, cuatro hombres sorprendieron al chófer, subieron al vehículo; uno de ellos lo tomó del cuello y lo amenazó con dispararle mientras le apuntaba con un revólver.

Finalmente, obligaron a la víctima a descender del rodado y los delincuentes escaparon en el auto, informaron las fuentes consultadas por LA NACION. En el interior del vehículo quedaron pertenencias del damnificado, entre ellas un teléfono celular, dos billeteras con documentación y aproximadamente 100 mil pesos.

Tras emitirse la alerta por el robo, personal del Comando de Patrullas Sur realizó un operativo de búsqueda en la zona donde había quedado la víctima y en las inmediaciones de Fortunato de la Plaza y Dellepiane dio con un adolescente cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima y un testigo. Al ser identificado el joven, se constató que llevaba un morral de color marrón, en cuyo interior fueron hallados dos teléfonos, uno de marca Motorola y otro Samsung.

Tiene 15 años y quedó detenido por engañar y asaltar a un conductor de Uber en Mar del Plata. captura de redes

En tanto, otro móvil policial encontró el auto de la víctima en Carasa, entre Casildo Villar y avenida Peralta Ramos. Estaba estacionado en sentido contrario al de circulación y con daños en la rueda delantera derecha.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo y los elementos secuestrados, mientras que el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Marcelo Yánez Urrutia dispuso actuaciones por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego no secuestrada.

El adolescente de 15 años quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, agregaron las fuentes consultadas.