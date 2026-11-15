Detuvieron a un adolescente por el crimen del cabo de la Policía Federal al que asaltaron cuando volvía a su casa en Merlo

Un joven de 19 años fue detenido, acusado de participar en el asesinato del cabo 1° de la Policía Federal Argentina (PFA) Nicolás José Aragón , de 30, durante un asalto cometido en Merlo. El sospechoso, identificado como Marcelo Fabián Mareque, fue localizado en una vivienda de Paso del Rey, Moreno, donde intentó escapar al advertir la llegada de los investigadores. Tras su arresto, se negó a declarar ante la Justicia.

Mareque quedó imputado por los delitos de robo agravado y homicidio criminis causae, una figura que se aplica cuando el asesinato se comete para facilitar, consumar u ocultar otro delito o para procurar la impunidad de sus autores. Fuentes judiciales indicaron que los fiscales Claudio Oviedo y Ezequiel Lovillo llevan adelante la investigación.

La detención se concretó durante un allanamiento en una propiedad ubicada en la calle Corvalán al 5000, en Paso del Rey. Según la reconstrucción de los hechos, el joven se encontraba en la casa de una adolescente de 14 años cuando los efectivos llegaron para cumplir la orden judicial de su aprehensión.

Marcelo Mareque, el joven detenido por el crimen del cabo Nicolás Aragón, en una imagen de sus redes sociales

Mientras la comisión policial se preparaba para ingresar, Mareque salió del inmueble en una moto e intentó escapar. Abandonó el vehículo ante el despliegue de los agentes y siguió la huida a pie, pero fue alcanzado y reducido rápidamente.

Durante la persecución, el sospechoso descartó una media que contenía diez envoltorios con cocaína , según información publicada por el medio local Primer Plano. Ese elemento fue secuestrado por los investigadores.

Después del arresto, los policías realizaron otros allanamientos en domicilios vinculados con el joven. En uno de ellos, situado en Segundo Sombra al 5100, entre Marconi y Da Vinci, secuestraron tres plantines de marihuana. La propiedad ya había sido allanada dos meses antes en el marco de una investigación por presunta comercialización de drogas al menudeo.

Según la información disponible, dos hermanos de Mareque permanecen detenidos por esa causa, mientras que los padres de la adolescente en cuya vivienda fue encontrado el sospechoso del crimen de Aragón también están privados de la libertad en otra investigación vinculada con el comercio de estupefacientes.

La patente de una moto robada, una pista clave

Una de las principales líneas de investigación que permitió reconstruir el recorrido de los sospechosos surgió a partir de una moto utilizada en el ataque. Los investigadores establecieron que, antes del homicidio de Aragón, dos delincuentes habían robado una Corven Mirage 110 negra en San Antonio de Padua.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, ese vehículo habría sido utilizado más tarde durante el ataque contra el policía federal. La pista decisiva apareció durante la fuga posterior al homicidio: los agresores perdieron una de las chapas-patentes de la moto, lo que permitió a los investigadores vincular el rodado con el robo denunciado en San Antonio de Padua.

Nicolás Aragón tenía dos hijos y era fanático de Boca

Aragón fue atacado el jueves 12 de noviembre en Merlo durante un intento de robo ocurrido cuando volvía a su casa en moto tras haber terminado su jornada de servicio.

Un vecino que circulaba con su auto por la zona casi se convierte en la segunda víctima del letal asalto: quedó en medio de la línea de fuego, un proyectil destrozó la luneta trasera de su vehículo y le rozó el cráneo, por lo que debió recibir atención médica .

El ataque se produjo en la intersección de la avenida Bicentenario y Deán Funes, en jurisdicción del barrio Pompeya, donde dos delincuentes que se desplazaban en otra moto interceptaron a Nicolás José Aragón; el efectivo se resistió, pero le sustrajeron su arma reglamentaria, una Bersa Thunder 9 mm, con la que le dispararon. En cambio, no le robaron su moto, una Bajaj Rouser 200, que habría sido el objetivo primario de los asaltantes.

Aragón, de 30 años, revistaba en la Subjefatura de la Policía Federal. Recibió impactos de bala en la región pectoral derecha y en una pierna.

Según informó el portal de noticias Primer Plano, la víctima fue auxiliada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y trasladada de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, de Merlo.

Fue intervenido quirúrgicamente, pero los esfuerzos médicos no bastaron: Aragón entró en terapia intensiva, en estado crítico, y falleció durante la madrugada del viernes 13.

Padre de dos hijos y fanático de Boca

Aragón tenía 30 años, dos hijos pequeños y era integrante de la Policía Federal Argentina. Fuera de su trabajo, disfrutaba del ciclismo y era hincha de Boca Juniors. Volvía a su casa luego de cumplir con sus tareas cuando fue atacado por los delincuentes.

Su muerte generó una investigación que movilizó a distintas áreas policiales. En las tareas participaron agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón, efectivos de la Policía de Merlo y personal de la Delegación Morón de Delitos Complejos de la Policía Federal.

Con Mareque detenido, la pesquisa continúa para establecer el grado de participación que tuvo en el homicidio y localizar al segundo sospechoso, a quien los investigadores le atribuyen el rol de tirador y que permanece prófugo.

La causa deberá determinar también cómo se distribuyeron las funciones durante el asalto y el ataque. Por el momento, el joven de 19 años se encuentra imputado y se negó a declarar, mientras los fiscales avanzan con las pruebas reunidas para esclarecer el asesinato del cabo Aragón.