Fuerte condena para Chaki Chan, el “patrón de la droga” que tenía la protección de una fiscal de La Matanza

El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 3 de San Martín condenó a 14 años de prisión a Nicolás Nahuel Guimil, alias Chaki Chan, también conocido como el patrón de la droga de La Matanza.

Junto al jefe narco, también fueron sentenciados a penas de entre diez y tres años de cárcel otros 15 integrantes de la organización delictiva.

Además, el tribunal impuso la pena de tres años de prisión para la fiscal de La Matanza María Belén Casal Gatto, a la que consideraron responsable de haber protegido a la banda comandada por Chaki Chan. Los magistrados le impusieron la inhabilitación especial de diez años para ejercer cargos públicos.

Después de analizar las pruebas que se expusieron durante el juicio oral, los jueces consideraron que la representante del Ministerio Público cometió cinco hechos de “encubrimiento para favorecimiento personal y real, agravado por su condición de funcionaria pública, en concurso real con falsedad material e ideológica de documentos públicos”.

En tanto que Chaki Chan y sus 15 cómplices fueron considerados responsables de organización y financiamiento de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Casal Gatto era la titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) descentralizada de Gregorio Laferrere, zona donde estaban varias de las “cocinas” del jefe narco. Había presentado su renuncia, pero debido al sumario que le iniciaron sus superiores en la Fiscalía General Departamental de La Matanza, no fue aceptada por el Poder Ejecutivo bonaerense.

Detención y traslado de Nicolás Guimil, alias Chaki Chan, el 'patrón de la droga' de La Matanza

La sentencia contra el denominado patrón de la droga de La Matanza fue dictada por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Nada Flores Vega y Elena Beatriz Dilario. La acusación durante el debate estuvo a cargo del fiscal general Eduardo Codesido.

La condena contra Guimil y los otros 15 acusados resultó el corolario de una investigación que comenzaron hace más de cuatro años el fiscal federal Sebastián Basso y los funcionarios de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Chaki Chan había sido apresado el 4 de julio de 2023 por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) que lo interceptó en la localidad de Villegas, en el partido de La Matanza.

El grupo comandado por Chaki Chan se dividía estructuralmente de acuerdo a la droga que comercializaba: pasta base, cocaína de alto nivel de pureza conocida como “alita de mosca”, por la forma en la que está cristalizado el estupefaciente, y marihuana.

Debido a la pureza, la “alita de mosca” era la droga más cara que vendía la banda liderada por Guimil. Para aumentar las ganancias, los narcos la rebajan con sustancias de corte.

Los montos que recaudaba la organización comandada por Guimil superaban los $10.000.000 cada día.

Una conversación telefónica entre dos mujeres que formaban parte de la banda y que fue grabada el día de la captura del jefe narco explicaría por qué la policía bonaerense no detenía a Guimil.

“Igual, supuestamente lo que yo había hablado con él, el otro día, era que ya había pagado y que no había ningún problema, como que no lo buscaba nadie. Así que si no lo buscaba nadie, no sé por qué se lo llevaron”, le dijo una familiar del jefe narco a una integrante del grupo delictivo, según consta en el expediente.

Droga secuestrada a la banda de Chaki Chan Prensa Policía Federal

Fue necesario convocar a detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal para romper el paraguas protector que armó el jefe narco con algunos de los comisarios de La Matanza.

Además, se conformó el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que intervino con la Fiscalía Federal de Morón, a cargo de Sebastián Baso, y la Procunar y la Procuración ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que participó en la instrucción del sumario con la Fiscalía de Narcocriminalidad de La Matanza, que tenía 12 expedientes abiertos contra el mencionado Guimil y sus subordinados.

“Qué lindo tener una hermana que les pueda pegar con billetazos”, expresaba una de las integrantes de la banda de Chaki Chan, al pie de una foto en la que aparecía una niña con varios fajos de dólares.

Otra de las imágenes con las que quedó expuesta la vida de lujo de los subordinados de Chaki Chan fue la foto de una beba, que aparece con un chupete enganchado a una cadena, unida a una pulsera de oro, confeccionada por un joyero. Una excentricidad que ni se animaron a pensar los productores de las series sobre narcos que se difundieron en las distintas plataformas de streaming.

Un alias que aterrorizaba

Hasta que fue arrestado el 4 de julio de 2023, Chaki Chan hizo del miedo y de su anonimato los pilares de su estructura criminal. Pocos conocían su rostro, pero la sola mención de su nombre provocaba terror entre los propios y en los rivales.

El 21 de noviembre de 2022 Guimil expuso una muestra del poder que ostentaba. Ese día, dos mujeres policías de la fuerza de seguridad bonaerense, a bordo de una patrulla, persiguieron a los ocupantes de un Peugeot 208 que circulaba sin patente delantera por la villa Puerta de Hierro, en el partido de La Matanza.

Cuando las jóvenes policías interceptaron el vehículo en el que huían los sospechosos y le preguntaron a uno de los ocupantes del rodado por qué no llevaba la patente delantera, la respuesta que recibió fue: “Porque no quiero”. En ese momento, la uniformada tomó su arma e intentó revisar al sospechoso. “No me toques”, gritó el ocupante del Peugeot, al tiempo que comenzó a agredir a la mujer policía.

Según describió la uniformada ante los funcionarios de la Justicia Federal de Morón, el agresor parecía estar bajo los efectos de drogas. Aunque ella y su compañera pidieron ayuda para trasladar a los ocupantes del Peugeot 208, mientras eran fueron rodeadas por más de treinta personas que intentaban intimidarlas para que liberaran a los tres sospechosos.

En ese contexto, la oficial que tenía reducido al sospechoso, escuchó a uno de los uniformados que formaba parte del grupo de refuerzos: “Tené cuidado porque es Chaki Chan. Lo busca todo el mundo”.

Mientras lo trasladaban a la seccional, el sospechoso detenido gritaba: “Soy Chaki Chan, de Ciudad Evita. No saben con quién se metieron”.

En ese momento, Chaki Chan se dirigió a la joven policía y le advirtió: “Cuando vos jugabas con muñecas, yo tenía 15 muertos encima. Cuídate. Te voy a hacer sacar de acá. Ciudad Evita es mía. No tenés idea con quién te metiste, yo manejo todo. ¿Vos pensas que me voy a quedar?”.

El narco no estuvo ni una hora en la comisaría.

De acuerdo con los relatos de las policías, “al poco tiempo, se presentó en la comisaría la fiscal María Belén Casal Gatto” y se reunió con Guimil. Una de las uniformadas escuchó que la funcionaria judicial le preguntó a Chaki Chan qué era lo que había sucedido y el detenido respondió que lo habían molestado y que no tenía nada que ver con el hecho por el que lo acusaban.

Luego de veinte minutos la fiscal abandonó la comisaría. Minutos más tarde, Guimil y su cómplice se retiraron en el Peugeot 208 en el que habían sido detenidos. No se fueron solos. Iban escoltados por aproximadamente dieciochos vehículos en los que se distribuyeron los más de treinta soldaditos que, previamente rodearon a las dos policías y que, además, estuvieron a punto de copar la seccional.

En su territorio, Chaki Chan parecía intocable. Pero su nombre se hizo público más allá de La Matanza en en mayo de 2023 cuando vecinos del barrio Las Antenas denunciaron que el asentamiento, situado a diez cuadras de la avenida General Paz, se había convertido en una zona de guerra entre dos bandos que se disputaban el territorio para vender droga. Dos meses después, Chaki Chan fue finalmente detenido. Tras ser atrapado por la PFA en Ciudad Evita, el llamado Patrón de la droga de La Matanza, no volvió a quedar en libertad y ahora fue condenado a 14 años de prisión.