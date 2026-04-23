Detuvieron a un exmilitar mexicano implicado en una red de contrabando internacional de combustible

La Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional, detuvo en Palermo (CABA), a Fernando Farías Laguna, de 47 años y ex contralmirante de la Marina de México, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol por delitos vinculados al crimen organizado.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de Guatemala y Juan B. Justo, donde el prófugo fue localizado y detenido. El imputado había ingresado a la Argentina el 1 de abril de 2026 utilizando una identidad falsa —a nombre de un ciudadano guatemalteco— y se encontraba alojado en un departamento de alquiler temporario en el barrio porteño de Palermo.

Farías Laguna es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

De acuerdo a la investigación, desde 2023 integraba una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible era declarado como “aceites, lubricantes o aditivos” para evadir controles aduaneros y fiscales.

El contraalmirante mexicano Fernando Farías Laguna

Esta operatoria, conocida como “huachicol fiscal” −contrabando de combustible−, constituye una modalidad compleja de criminalidad organizada que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales para encubrir el delito. A diferencia del robo tradicional de combustible, este esquema se basa en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, generando ganancias ilegales millonarias y distorsionando el mercado energético.

El impacto de estas maniobras ha sido significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones para el Estado mexicano.

Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, que tendrá deberá instruir el proceso de extradición correspondiente.