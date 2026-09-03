Detuvieron a un falso policía que circulaba en una camioneta con balizas azules y tenía antecedentes por amenazas

La Policía de la Ciudad detuvo este jueves en el barrio de Caballito a un hombre de 48 años que se hacía pasar por integrante de una fuerza de seguridad y que tenía antecedentes penales por amenazas.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron réplicas de armas de fuego, municiones, prendas policiales, un chaleco antibalas y diversos elementos.

Fuentes policiales precisaron a LA NACION que la detención tuvo lugar después de que los efectivos advirtieran la circulación de una Renault Duster equipada con balizas azules encendidas, similares a las utilizadas por móviles policiales no identificables. El vehículo fue observado cuando salía de un lavadero de autos ubicado en la zona de Nicasio Oroño y Yerbal.

La detención del policía trucho en Caballito

Ante esa situación, los agentes consultaron la patente de la camioneta en el sistema y comprobaron que no estaba registrada como vehículo oficial. Entonces iniciaron un seguimiento que culminó con la interceptación del vehículo en la intersección de Aranguren y Nicasio Oroño.

Al ser abordado por la policía porteña, el conductor dijo desempeñarse como personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no pudo presentar documentación para acreditar el ejercicio de esa función.

Durante la inspección de la Duster, los efectivos observaron sobre el tablero un cartel con la inscripción “Policía” junto a la empuñadura de un arma. Además, hallaron tres réplicas de armas de fuego de aire comprimido, prendas vinculadas a fuerzas de seguridad, entre ellas una remera negra con la leyenda “Fuerzas Especiales GAD-Instructor”, y un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

El sospechoso portaba réplicas de armas de fuego, municiones, prendas prendas vinculadas a fuerzas de seguridad y un chaleco antibalas

También encontraron “tres tubos de aire comprimido; una placa metálica de la policía de la Provincia de Buenos Aires; 47 cartuchos de escopeta calibre 12/70; un cartucho de escopeta calibre 16 y un cargador metálico para pistola Bersa calibre 9 milímetros que no contenía municiones”, de acuerdo a lo detallado a este medio por las fuentes policiales de la Ciudad.

Entre los elementos hallados había además dos tonfas; una barreta metálica; un casco táctico; un botiquín de primeros auxilios; un pasamontañas y un dispositivo de cobro electrónico tipo posnet.

Al identificar al hombre, los oficiales descubrieron que había sido procesado por amenazas con armas. Asimismo, constataron que en diciembre de 2021 había recibido una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por amenazas con armas.

Esa sentencia incluyó además una restricción de acercamiento respecto a la víctima involucrada en aquella causa.

La Policía porteña le secuestró réplicas de armas y un chaleco antibalas

La Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del fiscal Gatusso, ordenó la detención del sospechoso por la presunta comisión de los delitos de usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y la averiguación de ilícito. Además, dispuso el secuestro del vehículo y de todos los elementos hallados en su interior.