Detuvieron a un hombre con una camioneta robada tras una persecución por la General Paz y un choque en Liniers

Como en las películas de acción, la avenida General Paz fue escenario de una intensa persecución a máxima velocidad, con maniobras arriesgadas e imprudentes, sobrepasos peligrosos y un final intempestivo.

En el corazón del barrio porteño de Liniers, la Policía de la Ciudad detuvo, tras un choque, la marcha de una Toyota Hilux color gris plata que intentó una huida desesperada, a más de 100 kilómetros por hora en algunos tramos, cuando una operadora del Anillo Digital detectó, gracias a la lectura de la patente, que sobre esa camioneta captada en la General Paz, a la altura de la calle 2 de Abril −en la Villa 17-Barrio Pirelli, de Villa Lugano−, pesaba un pedido de secuestro activo porque había sido robada en el barrio porteño de Villa Devoto.

A la alerta irradiada por la operadora respondieron varios móviles de la fuerza de seguridad. Se lanzaron a la persecución a la altura de la avenida de los Corrales, sentido Río de la Plata, y tomaron contacto visual con la Hilux en el cruce de la ruta de circunvalación con la avenida Juan Bautista Alberdi, ya a la altura de Mataderos.

Persecución en la General Paz para atrapar a un ladrón

La persecución continuó con zigzagueos y sobrepasos peligrosos hasta que, intempestivamente, el conductor de la Hilux volanteó y tomó la salida de Liniers. El derrotero de la camioneta robada terminó a metros del cruce con la calle Ramón Lorenzo Falcón, una cuadra antes de la avenida Rivadavia.

“¡Señora, lo chocamos!“, le dijo por radio uno de los policías de los móviles a la operadora del Anillo Digital. Efectivamente, le habían cruzado la camioneta policial y otros dos móviles se situaron por detrás para evitar que pudiera hacer cualquier maniobra evasiva. Los uniformados, acto seguido, sacaron al conductor del habitáculo y lo redujeron en la calzada.

La Toyota Hilux robada, tras el choque con un móvil de la Policía de la Ciudad en Liniers Policía de la Ciudad

El final de la persecución tuvo otros efectos. Producto del choque, el conductor de la Hilux con pedido de secuestro cursado en la Comisaría Vecina 11B sufrió politraumatismos y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado y detenido, bajo custodia policial.

Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que el detenido, identificado como Brian Soto, de 24 años y último domicilio registrado en el partido de San Martín, tenía antecedentes por hurto automotor y había estado imputado en una causa por robo en poblado y en banda, en la cual terminó sobreseído.

Involuntariamente quedó involucrado en el incidente un Fiat Siena color champagne, cuyo conductor debió recibir curaciones de parte de profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La Toyota Hilux robada, tras el choque con un móvil de la Policía de la Ciudad en Liniers; en primer plano, un Fiat Siena que involuntariamente terminó implicado en el incidente Policía de la Ciudad

Los uniformados también tuvieron consecuencias. Los dos oficiales que iban a bordo del móvil que se cruzó en el camino de la Hilux para detener su marcha sufrieron traumatismos que requirieron su atención en los hospitales Santojanni y Cecilia Grierson.