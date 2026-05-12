Un hombre fue detenido por fabricar con IA imágenes sexuales de una decana y de otras once mujeres

Un hombre fue detenido por generar y difundir imágenes de contenido sexual que utilizaron fotografías que doce mujeres habían publicado en sus redes sociales como base de una manipulación digital realizada con Inteligencia Artificial. Entre las víctimas de esa maniobra de ciberacoso y violencia de género figura la decana de una universidad pública, que fue una de las damnificadas que presentó al denuncia y promovió la investigación que derivó en el arresto del sospechoso.

La causa está en manos de la fiscal Verónica Simensen de Bielke, especializada en causas de violencia familiar y de género. Según se informó en un comunicado oficial, se calificó el caso como “lesiones graves agravadas por mediar violencia de género reiteradas, vinculadas con la difusión de imágenes íntimas falsas elaboradas mediante herramientas de Inteligencia Artificial”.

Durante la investigación se determinó que el acusado habría obtenido fotografías originales desde redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp de las damnificadas, para luego alterarlas mediante el uso de herramientas digitales de edición avanzada, con el fin de “publicarlas con desnudez explícita, atribuyéndoles falsamente dichas imágenes”, según explicó el Ministerio Publico Fiscal de Salta.

Se informó que las denunciantes tomaron conocimiento entre el 26 de marzo y el 2 de abril pasados de la circulación de imágenes en las que se las presentaba desnudas, fotografías que no solo no habían sido publicadas por las víctimas, sino que ni siquiera habían sido retratadas de esa manera realmente. Todo era un engaño generado con IA. Pero estaba lejos de ser una broma, todo lo contrario. Representaba un elemento de ciberacoso.

“Desde la fiscalía se sostiene que los hechos constituyen una manifestación de violencia de género digital, al considerar que la utilización de herramientas tecnológicas tuvo como finalidad vulnerar la integridad psicofísica de las víctimas, afectando su vida personal, social y académica. También se destacó que varias de las damnificadas participan activamente en espacios vinculados con la defensa de derechos y la igualdad de género”, indicó el Ministerio Publico Fiscal de Salta.

La investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por doce mujeres damnificadas, entre ellas la Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, luego de que advirtiesen la publicación de imágenes manipuladas digitalmente en un sitio web de contenido sexual.

“La investigación fue realizada de íntegramente por personal de la fiscalía a cargo de Simesen de Bielke e incluyó informes técnicos de la División de Ciberdelitos de la Policía de Salta, que comprendieron tareas de rastreo digital y numerosas declaraciones testimoniales. Como resultado de las intensivas medidas investigativas desplegadas, se logró identificar al presunto responsable a partir de las huellas informáticas dejadas como evidencia de su accionar y este martes se concretó su detención en un allanamiento realizado por parte de personal de la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de Salta, donde se secuestró evidencia digital que será analizada”, se agregó en el comunicado de prensa.

La fiscal Simesen de Bielke destacó el compromiso de las damnificadas, de las autoridades académicas de la Universidad Nacional y del personal a su cargo, por evidenciar este tipo de conductas y confirmó que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se concretará en las próximas horas.

Por el momento, no trascendió si el sospechoso tenía alguna clase de relación con las víctimas o si estas fueron elegidas al azar por el ahora detenido.