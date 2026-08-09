Detuvieron a un hombre y a una mujer en un control policial: en su auto llevaban un kilo de cocaína

Un control policial de rutina en el barrio porteño de Parque Chacabuco terminó con dos detenidos y más de un kilo de cocaína secuestrada. Los aprehendidos son un hombre de 25 años que tenía antecedentes contravencionales por desempeñarse como “trapito” y una mujer de 23 años, de nacionalidad boliviana.

Ambos viajaban en un Fiat Siena gris cuando fueron interceptados por efectivos de la División Antidrogas Zona Sur de la Policía de la Ciudad durante un operativo preventivo realizado en las inmediaciones del Barrio Illia.

La intervención ocurrió en Cachimayo al 1900. Allí, los policías detuvieron el vehículo para realizar un control y observaron que en el interior viajaban únicamente dos personas. Durante la revisión del automóvil, los efectivos encontraron entre el asiento trasero y el baúl un paquete compacto envuelto en papel amarillo.

El bulto llamó la atención de los investigadores. Al revisarlo, comprobaron que se trataba de un “ladrillo” de cocaína de 1062 gramos. Pero había un detalle que puede aportar información sobre el origen de la droga: en la parte superior del paquete aparecía grabada en bajo relieve la imagen de un delfín.

La marca no sería casual. Según explicaron fuentes policiales, el sello del delfín aparece en distintos procedimientos relacionados con células del narcotráfico que operan en Sudamérica y está asociado a una organización vinculada a Reynaldo Delfín Castedo, conocido como el “Patrón del Norte”.

El procedimiento comenzó como un control preventivo y terminó con el automóvil convertido en evidencia de una investigación por narcotráfico. Además del ladrillo de cocaína, los policías secuestraron el Fiat Siena en el que se trasladaban los sospechosos y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

La investigación quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público de la Ciudad, a cargo de Catalina Neme, quien dispuso la detención de ambos ocupantes del vehículo.

El ladrillo de cocaína hallado en el interior del automóvil Prensa Ministerio de Seguridad

Antecedentes como “trapito”

Al momento de ser identificado, el hombre de 25 años registraba antecedentes contravencionales correspondientes a 2024. Según los registros policiales, había sido acusado de prestar servicios como “trapito” y de realizar estacionamiento ilegal en la vía pública durante eventos masivos. También tenía una contravención relacionada con el intento de ingresar a estadios de fútbol sin contar con entrada.

Ahora su situación judicial es diferente: enfrenta una causa por contrabando de estupefacientes.

Los investigadores deberán determinar cuál era el rol de cada uno, de dónde provenía la droga y cuál era su destino. También analizarán los teléfonos secuestrados para intentar determinar si existían comunicaciones con otras personas y si los dos detenidos formaban parte de una estructura dedicada a la distribución de sustancias ilícitas.