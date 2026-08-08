Mataron a un hombre durante un asalto frente a una distribuidora de bebidas en La Matanza

Un hombre de 47 años fue asesinado está noche en el partido bonaerense de La Matanza al ser baleado por delincuentes que intentaron robar la recaudación de una distribuidora de bebidas situada en Pedro Gallo al 3400.

La víctima intentó defender al dueño del comercio cuando este fue interceptado por tres ladrones armados frente a la empresa. En ese momento, los delincuentes dispararon a corta distancia. El hombre recibió dos disparos y murió en el lugar del hecho.

“Se bajaron de un coche los tres, me agarraron a mi con el arma y salió un empleado de mi hija del negocio y le pegaron un tiro al ,muchacho”, relató la víctima del robo en diálogo con Crónica TV.

“No lo puedo creer”, dijo un vecino que observó las desesperadas maniobras realizadas para salvar la vida del herido. Ese vecino contó que la víctima mortal había sido padre apenas dos meses atrás.

La policía bonaerense trabaja en la escena del crimen en busca de rastros y el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad permitió detectar el recorrido realizado por los homicidas.

El vehículo utilizado por los tiradores fue encontrado en Madariaga al 3800, se trata de un Fiat Siena que había sido robado.

Se trata del segundo homicidio en La Matanza en menos de 24 horas. Un día antes, un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado por un grupo de delincuentes que se movilizaba en moto y que quiso robarle su camioneta cuando se subía al vehículo una pasajera. El homicidio ocurrió en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

Según fuentes policiales, el crimen ocurrió en la noche del miércoles en la esquina de Río Orinoco y Corrales, a la altura del kilómetro 40 de la ruta 3, cuando la víctima, identificada como Claudio Killing, de 52 años, esperaba a la pasajera.

La sucesión de hecho de violencia no es algo anormal en ese distrito, donde se registraron 147 víctimas de homicidios dolosos durante 2025. De esas casos, 22 fueron calificados como un crímenes en ocasión de robo en La Matanza, el más populoso de Buenos Aires, que duplica prácticamente la tasa de homicidios provincial: 8,02 casos cada 100.000 habitantes.

La reiteración de casos de violencia delictiva que emergen en las localidades de La Matanza y toman difusión pública tiene su reflejo a nivel estadístico. La información sobre investigaciones penales iniciadas el año pasado en todo el territorio bonaerense marca que el mayor municipio del conurbano, el único que tiene su propio departamento judicial, tiene la tasa más alta de homicidios, que en el promedio provincial quedó establecido en 4,6 casos cada 100.000 habitantes.

En ese distrito en el que viven 1.837.774 personas, según el último censo nacional, se cometieron casi el 20 por ciento de los 123 asesinatos en ocasión de robos que se investigan desde 2025 en la provincia de Buenos Aires.