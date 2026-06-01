Detuvieron a un ganador de un concurso de MrBeast con un cargamento de 260 kilos de marihuana

ASUNCIÓN.- El piloto estadounidense Jabari Stephan Brown -popularmente conocido en redes sociales como “Captain Treezy”- fue arrestado en un hotel de Asunción, según informó este domingo la Secretaría Antidrogas de Paraguay. Se trata del cuarto detenido en un caso de tráfico de 261,6 kilogramos de marihuana que fueron localizados el día anterior en un hangar del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

En diciembre pasado, Brown ganó un jet ejecutivo valuado en US$2,4 millones en una competencia organizada por el popular influencer estadounidense MrBeast, cuyo contenido consiste en juegos con premios exorbitantes. En esa ocasión, según informó el medio local ABC Paraguay, el desafío reunió a decenas de pilotos experimentados y él salió victorioso.

Las autoridades intentan determinar el grado de participación de Brown y el resto de los detenidos en el transporte de la droga, valuada en 3,6 millones de dólares. Marisol Rivas, de 39 años y originaria de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años y oriundo de Florida; y David Thomas Wise, de 58 años y residente de California, fueron trasladados el domingo al Ministerio Público para dar declaraciones.

El piloto que ganó un avión y fue detenido

La fiscal de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, imputó a estos tres últimos detenidos por tráfico internacional y por tenencia sin autorización, hechos que se encuentran contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1340 de Drogas, de Paraguay.

El Senad [Secretaría Nacional Antidrogas] también informó que la aeronave incautada habría sido pilotada por el ciudadano estonio Keith Siilats, identificado como empresario tecnológico y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility, en Estados Unidos.

No obstante, Siilats no fue localizado durante el procedimiento que derivó en la captura de los demás ocupantes del vuelo. Según información de inteligencia, habría abandonado el país durante la mañana del sábado, horas antes de la intervención.

El comunicado de la empresa Bolt

Según estimaciones de las autoridades de seguridad locales, cada kilógramo de la droga incautada podría costar alrededor de 14 mil dólares en el mercado brasileño.

La mención de la empresa ligada a Siilats causó confusión en Paraguay, ya que la compañía implicada es Bolt Mobility -de transporte compartido en Estados Unidos- y posee un nombre similar a una famosa aplicación de viajes fundada en Estonia que se utiliza en el país sudamericano.

Al respecto, Bolt -la empresa de viajes que no está relacionada al caso y que fue fundada en 2013 por Markus Villig- explicó en un comunicado urgente que no tiene ningún tipo de vínculo societario, operativo ni comercial con la firma norteamericana Bolt Mobility.

Con información de AP.