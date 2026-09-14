Detuvieron a una abuela y a su nieto de 16 años por venta de drogas: secuestraron 137 dosis de cocaína

Una mujer de 58 años y su nieto, de 16, fueron detenidos en un operativo que incluyó cuatro allanamientos realizados en el barrio Las Flores II, en la ciudad de Córdoba, por una investigación sobre venta de drogas. En los procedimientos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestró 137 dosis de cocaína, 42 de marihuana y $289.000 en efectivo.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada mediante una llamada telefónica, y los operativos se llevaron a cabo en domicilios situados sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman.

Durante el operativo se secuestraron 137 dosis de cocaína y 42 de marihuana Ministerio Público Fiscal de Córdoba

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, dos de los inmuebles eran utilizados como puntos de venta de estupefacientes, mientras que los otros dos funcionaban como lugares de almacenamiento.

En uno de los domicilios allanados, al advertir la presencia de los efectivos, el adolescente intentó escapar, aunque las fuerzas de seguridad pudieron aprehenderlo. Por su parte, su abuela -que cumplía prisión domiciliaria por otra causa relacionada con una infracción a la ley nacional de estupefacientes- también quedó detenida.

Los agentes indicaron que, además de la droga y el dinero, secuestraron otros elementos. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó el operativo y las personas detenidas y el material incautado quedaron a disposición de la Justicia.

Otro operativo reciente contra el narcomenudeo en Córdoba

Tal como informó LA NACION, a principios de septiembre, la FPA realizó 13 allanamientos en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, donde fueron detenidas 24 personas -entre ellas, un menor- y se desarticularon diez puntos de venta de drogas.

El procedimiento fue el resultado de una investigación de siete meses, también iniciada a partir de denuncias telefónicas anónimas. Los investigadores determinaron que los sospechosos utilizaban viviendas y la vía pública para comercializar estupefacientes mediante la venta directa y la modalidad de delivery. Algunos puntos estaban relacionados, mientras que otros funcionaban de manera independiente. También se detectaron vínculos familiares entre los investigados.

En un operativo reciente en Córdoba se secuestraron 4400 dosis de cocaína y otras 380 de marihuana MPF Córdoba

La modalidad variaba según el domicilio: algunos eran utilizados para vender cocaína y otros marihuana. En una propiedad se detectó la presunta comercialización de psicofármacos.

En el caso de esos procedimientos, se secuestraron 4400 dosis de cocaína, 380 de marihuana, plantas de cannabis y psicofármacos. Los efectivos también incautaron $9.586.700, US$3052, cuatro armas de fuego y seis vehículos. El valor de los elementos hallados fue estimado en $147.445.400.

A su vez, algunos sospechosos intentaron escapar al notar la presencia de los agentes pero los intentos terminaron con aprehensiones. El despliegue estuvo dirigido por la misma que supervisó el operativo en Las Flores II.