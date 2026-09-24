Detuvieron a una banda que intentó retirar US$30.000 y $29 millones de un banco usando un DNI falso

Cinco hombres acusados de integrar una banda de estafadores fueron detenidos cuando intentaban retirar de una sucursal bancaria 30.000 dólares y 29 millones de pesos mediante la utilización de un documento de identidad falso.

El presunto líder de la organización es un hombre de nacionalidad peruana, de 43 años, que tenía cuatro antecedentes delictivos, entre ellos, por estafa y violencia de género.

Según la información policial, el DNI apócrifo que presentó llevaba su fotografía, pero consignaba el nombre de otro cliente de la entidad.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad fue convocado por la gerencia de una sucursal bancaria situada sobre la avenida Beiró al 4200, en el barrio de Villa Devoto.

Los empleados habían detectado una situación sospechosa: un hombre había intentado realizar una importante extracción con un documento que, a simple vista, no se correspondía con su identidad.

Además, de acuerdo con lo informado por los empleados, el mismo hombre ya había intentado concretar una operación similar en otra sucursal del banco, aunque sin éxito.

Cuando llegaron los policías, el sospechoso estaba acompañado por otro hombre. Frente a los agentes presentó el DNI que había utilizado para intentar retirar el dinero. El documento tenía su fotografía, pero figuraba a nombre de otra persona.

Mientras los efectivos comenzaron a identificar a ambos hombres, otros policías advirtieron que había tres personas más aguardando en las inmediaciones.

Los sospechosos estaban dentro de un Fiat Palio gris, estacionado sobre la calle Sanabria, a pocos metros de la sucursal. La situación despertó nuevas sospechas y los agentes procedieron a revisar el vehículo.

Dentro del auto encontraron el DNI original del presunto líder de la banda . A partir de ese documento pudieron establecer su verdadera identidad y verificar que registraba cuatro antecedentes delictivos. Según la información policial, el hombre residía en el barrio La Carbonilla, de La Paternal.

Además del ciudadano peruano, fueron detenidos otros cuatro hombres, todos argentinos. Uno de ellos tiene 26 años y domicilio en Quilmes; otro tiene 23 años y reside en Villa Madero, partido de La Matanza. Los dos restantes son hermanos, de 23 y 21 años, y viven en el barrio porteño de Liniers.

La policía secuestró el documento original del principal sospechoso, el DNI presuntamente apócrifo utilizado para intentar retirar el dinero, el Fiat Palio y cinco teléfonos celulares.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9.

El juez dispuso la detención e incomunicación de los cinco hombres y ordenó labrar actuaciones por los delitos de asociación ilícita, tentativa de estafa y uso de documento público apócrifo.