Detuvieron en Mar del Plata al joven que dejó la réplica de una bomba en un edificio judicial frente al Teatro Colón

Huellas digitales y filmaciones de cámaras de seguridad permitieron identificar al joven que la semana pasada dejó una réplica de un artefacto explosivo en la puerta del edificio donde funciona la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, muy cerca del Teatro Colón. El sospechoso fue atrapado por detectives de la Policía de la Ciudad en Mar del Plata.

Así lo informaron fuentes policiales. La investigación, a cargo del juez federal Sebastián Ramos, comenzó el miércoles de la semana pasada después de que fuera hallada una réplica de una bomba aérea, sin ninguna carga explosiva, con un reloj contador digital y un cartel negro con inscripciones en árabe en el ingreso del edificio donde funciona la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, situado en Viamonte al 1100.

“El hallazgo motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad”, dijeron fuentes.

El juez Ramos le dio intervención a la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad para que intentara identificar al sospechoso que había dejado la réplica de bomba.

El sospechoso fue detenido en Mar del Plata Policía de la Ciudad

“A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso tras abandonar el objeto. Se logró reconstruir el trayecto anterior y posterior hasta su fuga en dirección a la autopista Buenos Aires-La Plata con la colaboración de la Dirección de Videoseguridad, dependiente de la Superintendencia de Prevención y Gestión de Emergencias. Simultáneamente se realizaron tareas investigativas de campo, intervenciones telefónicas y análisis de redes sociales. Por ese trabajo se logró establecer la identidad de un masculino con domicilio en Mar del Plata. Esto fue confirmado con las huellas digitales analizadas por la División Identificaciones Papiloscópicas sobre el artefacto en el lugar del hecho”, informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad.

El magistrado, con las pruebas reunidas por los detectives policiales, ordenó la detención del sospechoso: un joven de 28 años. Una brigada de la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad se trasladó a Mar del Plata para buscarlo.

El joven, cuya identidad es mantenida en reserva, fue detenido anteayer en la ciudad balnearia cuando se dirigía hacia una parada de colectivos. Quedó imputado por el delito de intimidación pública.