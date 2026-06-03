Detuvieron a un policía que fue filmado robando un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus de Rosario

Un policía fue detenido este martes por robar un celular en un bar ubicado dentro de la terminal de Ómnibus de Rosario Mariano Moreno.

El arresto ocurrió luego de que los empleados del local reconocieran al efectivo, quien desayunaba en el mismo lugar donde dos semanas atrás fue captado por cámaras de video vigilancia del comercio muestras sustraía el celular que el dueño olvidó sobre una mesa.

Una de las socias del local lo reconoció por las imágenes de videovigilancia y dio aviso al destacamento policial frente al bar. Minutos más tarde, agentes lo interceptaron cuando se disponía a abordar un colectivo.

Detuvieron en Rosario a un policía que fue filmado robando un celular en un bar

Walter, el dueño del bar, contó que el robo ocurrió el 21 de mayo durante una mañana de intensa actividad.

“Justo llegó más gente, y ayudé a los chicos a atender y dejé el celular en esta mesa. Cuando terminé de atender, volví a buscar el celular y no estaba. A una de las socias le pedía que rebobine las cámaras y nos dimos cuenta que era un policía”, aseguró en diálogo con Telefé Rosario.

Y añadió: “No lo podíamos creer. Me complicó el día. Tuve que gastar un dinero que no estaba en mis planes. Me da bronca de que el ladrón sea alguien que nos tiene que cuidar”.

Según el relato de los encargados del comercio al mismo medio, el sospechoso negó haber cometido el robo y aseguró que el teléfono era suyo, a pesar de la evidencia aportada por las cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la Terminal de Ómnibus de Rosario

La situación generó indignación entre los responsables del comercio porque el sospechoso pertenecía a una fuerza de seguridad con la que mantienen contacto frecuente.

El implicado fue identificado como Pablo Adolfo B., un subinspector de 42 años perteneciente a la guardia rural Los Pumas. El policía posteriormente quedó en libertad luego de que se le abriera una causa penal por hurto. La fiscal Verónica López dio intervención a la División Judiciales de la Unidad Regional II, según informó Rosario 3.