Detuvieron a un policía de la Ciudad condenado por haber abusado de una compañera en una comisaría de Palermo

Hacía poco que había ingresado en las filas de la Policía de la Ciudad. Su primer destino fue una comisaría del barrio porteño de Palermo. Para aprender las tareas a desarrollar comenzó siendo una “suerte de asistente” de Facundo Sánchez Aguilar, un oficial mayor que, por su experiencia, le enseñaba el trabajo. Pero todo terminó de la peor manera. La joven fue abusada sexualmente en dos oportunidades por su compañero dentro de la seccional.

El viernes pasado, Sánchez Aguilar, de 34 años, fue detenido por detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA) en la localidad platense de Arturo Seguí. La captura había sido ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°16 después de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmara la pena de siete años de prisión que habían dictado en agosto del año pasado los jueces Valeria Rico, Inés Cantisani y Gustavo Javier González Ferrari.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, los ataques sexuales por los que fue condenado Sánchez Aguilar ocurrieron en diciembre de 2022 y en junio de 2023 en las instalaciones de la Comisaría Vecinal 14A, situada en la avenida Santa Fe al 4000.

“En el fallo, el tribunal sostuvo que Sánchez Aguilar se aprovechó de la inexperiencia laboral de la mujer y de su rol de instructor. No olvidemos que A., al describir cómo se desarrollaban las tareas diarias en la dependencia y la interacción que ella tenía con el imputado, contó que era él quien tenía la función de ‘enseñarle’ el trabajo en la dependencia, que ella actuaba como una suerte de asistente en la toma de denuncias para aprender las funciones”, informó la Procuración General de la Nación en su portal www.fiscales.gob.ar.

El primer ataque sucedió en diciembre de 2022, cuando la víctima ingresó en un cuarto de limpieza por pedido de Sánchez Aguilar. Entonces, el oficial mayor cerró la puerta y la agredió sexualmente.

Desde entonces, la víctima trató de evitar cualquier contacto con Sánchez Aguilar. Pero seis meses después sufrió otro abuso. “El agresor aprovechó que estaban solos en la comisaría y se acercó. Entonces, se bajó los pantalones y le exhibió su pene. Cuando la joven intentó escapar, él la abrazó y la manoseó, mientras continuaba semidesnudo”, según la citada web de noticias judiciales.

Tras el segundo ataque, A. decidió hacer la denuncia y el caso llegó a la etapa de juicio.

En el alegato, la Fiscalía General Nº16, a cargo de Fernando Fiszer y representada en el juicio por la auxiliar fiscal María Luz Ricotta Denby, resaltó el testimonio de la víctima.

“Quien llevó las de perder fue ella; tuvo una licencia de casi un año, fue cambiada de dependencia, desarmada, relocalizada, estigmatizada y acarrea con todas estas consecuencias”, dijo la representante del Ministerio Público.

En los fundamentos de la sentencia, el tribunal tuvo en cuenta como agravantes la situación de vulnerabilidad de la víctima y la relación de subordinación, situaciones que fueron aprovechadas por el agresor. Los jueces hicieron referencia a la angustia que le generó todo a la joven y a las consecuencias laborales que sufrió.

El 31 de marzo pasado, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo de apelación presentado por la defensa de Sánchez Aguilar y confirmó la condena a 7 años de cárcel.

“La ausencia de resistencia física por parte de una oficial de policía frente al abuso sexual perpetrado por su superior jerárquico en un espacio cerrado de su lugar de trabajo no puede interpretarse como consentimiento, sino que debe comprenderse como la respuesta de una víctima que, en un contexto de coacción situacional y asimetría de poder, evaluó razonablemente que el sometimiento sexual constituía el único medio disponible para escapar de una situación de mayor riesgo”, se sostuvo en el fallo del tribunal de alzada.

Tras la confirmación de la condena y tras un pedido del Ministerio Público Fiscal, el 9 de abril pasado el tribunal ordenó la detención del oficial mayor.

Cinco días después, la fiscalía pidió la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (Secap), a cargo de Juan Pablo Bello, que depende de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), conducida por el fiscal José María Campagnoli.

“En las tareas de búsqueda, la Secap solicitó al Registro Nacional de las Personas, a otros organismos y a empresas de telefonía el envío de datos personales del prófugo. Se revisaron distintas bases de información personal hasta que se logró identificar domicilios relacionados con el imputado. Tras realizar el entrecruzamiento de información, detectives de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal comenzaron a verificar las direcciones y el viernes lograron interceptar a Sánchez Aguilar en la localidad de Arturo Seguí”, a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata, según www.fiscales.gob.ar.

Fuentes de la investigación informaron a LA NACION que el policía condenado fue atrapado en la vía pública, a metros del domicilio donde residía. Sánchez Aguilar se encontraba en “servicio pasivo”.