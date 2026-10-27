Detuvieron en Santiago del Estero a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina durante ocho años

Un hombre de 51 años que era buscado en una causa por abuso sexual fue detenido en la localidad de Los Pozuelos, Santiago del Estero, tras una investigación de la Policía de la Ciudad. El sospechoso está acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina durante ocho años, desde que ella tenía 13 hasta los 21 , en hechos que habrían ocurrido tanto en la ciudad de Buenos Aires como en aquella provincia.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la víctima. A partir de esa presentación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7 encomendó a la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad tareas para establecer el paradero del imputado y concretar su detención.

Los investigadores determinaron que el hombre había viajado recientemente a Termas de Río Hondo y que residía en Los Pozuelos. Con esa información, efectivos porteños se trasladaron a Santiago del Estero y coordinaron el operativo con la Policía local.

Una vez identificada la vivienda, los agentes confirmaron que el sospechoso se encontraba en el interior y realizaron un allanamiento que permitió detenerlo.

En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo de Mariano F. Amaduri, y el Juzgado de Control y Garantías de Santiago del Estero, a cargo de Diego Martín Vittar.

La investigación busca avanzar sobre los hechos denunciados, cuyo alcance comprende presuntos abusos cometidos durante ocho años y en dos jurisdicciones.

Un hecho similar, pero con condena

Ayer, el Tribunal de Juicio Oral de Santiago del Estero, integrado por los jueces Rosa Falco, Julio Carmelo Vidal y Fernando Viaña, condenó a 12 años de prisión a un hombre que llegó a las audiencias de debate acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo: la víctima fue su propia hija, a la que vejó desde los 7 hasta los 11 años, y a la que amenazó desde entonces con que no contara lo sucedido, situación que la chica logró quebrar cuando cumplió 17 y denunció a su padre, en 2023.

El tribunal hizo lugar al planteo de la fiscal coordinadora de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Alicia Falcione, y la fiscal Natalia Malavchesky, que intervinieron en el juicio, y revocó la prisión domiciliaria del acusado, que quedó detenido de manera inmediata para ser trasladado a una unidad penitenciaria.

Según informó el Ministerio Público de Santiago del Estero, las fiscales Falcione y Malavchesky, en su alegato, dieron por probado que “los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades cuando la víctima era menor de edad, desde que tenía 7 hasta que cumplió 11 años”; agregaron que “los abusos se producían en el domicilio familiar del barrio La Católica de la ciudad capital, en circunstancias en las que el acusado, padre de la víctima, quedaba a solas con la niña. El encartado la amenazaba para que no contara a nadie sobre los vejámenes, hasta que la joven cumplió los 17 años y pudo denunciar en el año 2023″.

La fiscalía había pedido que el padre abusador fuera condenado a la pena de 14 años de prisión, además de requerir la revocación de la prisión domiciliaria que cumplía el acusado. La defensa, en tanto, había requerido la absolución.