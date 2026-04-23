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Detuvieron en Santiago del Estero a una familia umbanda tras una denuncia internacional por abuso infantil

Fue en la capital provincial, luego de que se detectara la circulación de un video con imágenes de material pornográfico con niñas de 4 y 5 años

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Operativo en Santiago del Estero a una familia que practica el rito umbanda y que está acusada de distribuir pornografía infantil
Operativo en Santiago del Estero a una familia que practica el rito umbanda y que está acusada de distribuir pornografía infantilElDoceTv

Una pareja y su hijo adolescente fueron detenidos en Santiago del Estero acusados de abuso sexual infantil contra dos nenas de 4 y 5 años y producción de material pornográfico. La investigación comenzó a partir de una denuncia que hizo una organización de los Estados Unidos que había detectado la circulación de videos de contenido de abuso sexual infantil.

El procedimiento se concretó en las últimas horas con un allanamiento en la vivienda familiar, en el barrio Juan Díaz de Solís, en la ciudad capital provincia, y estuvo a cargo del Departamento Trata de Personas junto a tres fiscales, según publicó ElDoceTV.

Según la investigación, los abusos habrían ocurrido en el marco de reuniones vinculadas a la religión umbanda que la familia realizaba en su casa. De acuerdo a testimonios, en esos encuentros participaban adultos y sus hijos menores.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron celulares y otros dispositivos con contenido de abuso sexual infantil. Además, lograron identificar la habitación donde se habrían registrado los hechos.

El adolescente quedó imputado por “tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil” y abuso sexual con acceso carnal, mientras que sus padres, Ricardo Daniel Pérez (58) y Priscila Andrea Ruiz (51), están acusados de “tenencia con fines de distribución, producción y distribución” de ese material.

Las familias de las nenas fueron notificadas recientemente, ya que desconocían lo ocurrido. La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

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