Trata: apartaron al juez Ariel Lijo de la causa de la Escuela de Yoga de Buenos Aires

Era el 23 de septiembre pasado. En el Senado de la Nación se realizaba el Encuentro Internacional Unidos contra la Trata - Recomendaciones Post Cumbre Mundial Madrid. En uno de los paneles, disertó el juez federal Ariel Lijo. Entre otras palabras, sostuvo: “Nosotros tenemos un caso importante, conocido como la secta yoga, que es [un caso] internacional, que tiene cantidad de propiedades, lavado, operaciones de lavado de dinero, falsos hospitales, la estructura de prostitución se llamaba Botánico. En referencia a que está lleno de gatos el [Jardín] Botánico. Hasta se lo tomaban como en joda, con una gran cantidad de detenidos, las víctimas sí... hay víctimas muy enojadas con los tribunales, con el Poder Judicial, muy especialmente enojadas".

Lijo se refería al expediente donde están bajo sospecha los responsables de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), caso también conocido como “secta del horror”, donde se investigan delitos como asociación ilícita,trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Las palabras de Lijo en el Senado de la Nación, donde recibió un premio de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), hizo que las defensas de los procesados presentaran una recusación por “fundado en el temor de parcialidad” porque la causa aún está en trámite.

En octubre pasado, la presentación fue rechazada por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña. Entonces, las defensas interpusieron un recurso de casación.

En las últimas horas, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacoubucci, anuló la decisión impugnada y apartó al juez Lijo de la causa.

El expediente fue remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que, “con la mayor celeridad posible”, se designe a un nuevo magistrado para continuar con la investigación.

Así lo informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. El viernes pasado, en su última decisión en el expediente, el juez Lijo dictó la prisión preventiva de tres de los sospechosos investigados.

El juez federal Ariel Lijo Marcos Brindicci

“El primer elemento objetivo para ponderar está constituido por la naturaleza y contenido de las declaraciones formuladas por el magistrado. En ese marco, cabe resaltar que no realizó consideraciones abstractas o genéricas sobre el fenómeno delictivo de la trata de personas, sino que se refirió de manera específica y concreta a la causa que tiene bajo su conocimiento -de la que reconoció que era identificada públicamente como la ‘secta yoga’- y emitió juicios de valor sobre aspectos sustanciales que se encuentran aún sometidos a su investigación y decisión”, se explicó en el reciente fallo del máximo tribunal penal del país.

Hace un año, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado los procesamientos dictados por Lijo sobre 17 de los imputados, entre los que se encontraba Juan Percowicz, el sindicado líder de la “secta del horror”.

Según el expediente judicial, la explotación sexual de las alumnas se hacía, principalmente, en la sede central de la EYBA, en Villa Crespo. El noveno piso del edificio situado en Estado de Israel 4457 era conocido como el “Museo” y estaba acondicionado como si fuese la habitación de un hotel alojamiento.

La sede central no era el único lugar donde se practicaba lo que en la EYBA se llamaba el “geishado”. También se llevaba adelante en departamentos de Palermo e incluso en hoteles cinco estrellas.

El caso se conoció en agosto de 2022, cuando el juez Lijo ordenó una serie de 50 allanamientos y la detención, en su momento, de una veintena de sospechosos.

Juan Percowicz, el sindicado líder de la denominada "secta del horror" (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En su momento, fuentes judiciales habían explicado que en el domicilio del sindicado líder de la organización se secuestró una carpeta titulada “Trinchera CC Botánico, Departamento Novio”, en la cual se pudo identificar una “ficha de datos” de ciertos hombres a los que la EYBA ponía como “objetivo” del plan de “geishado”.

En septiembre de 2023, el juez Lijo elevó el primer tramo de la causa a juicio. Después, por pedido de las defensas, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decretó la nulidad de la elevación a juicio y le ordenó al magistrado que evaluara la prueba producida con posterioridad al dictado de los procesamientos. A partir del citado fallo, Lijo volvió a revisar la prueba y confirmó lo que ya había dispuesto en el caso oportunamente.

En el expediente, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal Carlos Stornelli, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.