Luana reveló detalles en Gran Hermano sobre Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

Luana Fernández finalmente rompió el silencio al aire de Gran Hermano, Generación dorada (Telefe) al hablar de su vínculo con el youtuber e influencer uruguayo Yao Cabrera, que está preso por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

Todo comenzó en el patio de la casa más famosa del país cuando Tamara Paganini le preguntó a Luana por su tatuaje en el brazo. “¿Qué dice, WIFI?”, indagó la subcampeona de la primera edición de Gran Hermano. Y aunque su compañera intentó ocultarlo, rápidamente reveló de qué se trataba.

“Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me pagaron un montón por tatuarme eso en vivo. WiFi es el team de Yao Cabrera [se llamaba Mansión WiFi]”, señaló la modelo y exparticipante de Combate. "Era muy conocido en su momento, muy odiado por todos porque hacía bromas", le explicó a Paganini.

“Viví con ellos en plena pandemia en una mansión durante un año, éramos todos influencers, youtubers. Laburé con ellos, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso pero...”, dijo entre risas y admitió que la pasó “increíble” y que era su “laburo”.

Yao Cabrera, detenido Instagram @yaocabrera

Fue entonces que Martín Rodríguez intervino en la conversación y recordó que después la Justicia allanó esa mansión. “Yo no estaba cuando la allanaron, por suerte”, comentó Luana, desligándose de la situación. Y, frente a la consulta de Paganini sobre los motivos, ella acotó: “Porque había cosas. Había mucha gente quizá ilegal, trabajando en negro, pero se la agarraron con él porque era súper conocido y hubo una causa ahí que no me voy a meter”. “Está preso ahora”, remató Rodríguez.