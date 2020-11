Maradona: el novio de Veronica Ojeda dijo que "la muerte de Diego era evitable"

Así se expresó en la puerta de la fiscalía de San Isidro, donde se investiga el caso Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

Mario Baudry, el novio de Verónica Ojeda, se presentó hoy en la fiscalía de San Isidro en el marco de la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona en representación del hijo de su pareja, Diego Fernando Maradona, y afirmó que tanto él como Ojeda entienden que el exfutbolista no fue bien cuidado.

"La muerte de Diego a nuestro entender era evitable", dijo ante la prensa en el lugar.

Asimismo destacó que solicitarán que se investigue hasta el final "a todos los que participaron del cuidado de Diego en caso que hubiera abandono de persona". Al respecto, insistió en que en la casa de Tigre, donde el deportista pasaba el posoperatorio tras la intervención por un hematoma subdural, no estaban los elementos adecuados, la medicación, los estudios clínicos.

Sobre cómo su novia se mantenía al tanto de la situación, Baudry indicó que en el chat con los médicos ella no estaba, que solo estaban las tres hijas de Diego (Dalma, Gianinna y Jana) y agregó que Ojeda se manejaba con el amigo y neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra.

Diego tenía ganas de vivir, no estaba en condiciones de morir Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda

"Diego tenía ganas de vivir, no estaba en condiciones de morir", aseguró. "No lo atendieron como deberían. En la internación anterior tenía un médico clínico 24 horas y una ambulancia, ahora todo eso no estaba".

Sobre el accionar de Luque, el hombre afirmó que no tiene razones para decir que se trata de una mala persona o juzgarlo, pero advirtió: "Yo puedo tener la mejor Ferrari del mundo y si se la doy a manejar a un nene de 5 años tengo un problema".

Por último, Baudry se refirió al mensaje de voz que le dejó Diego tiempo atrás, el cual se conoció ayer, y destacó: "Me lo mandó hace 5 meses, estaba en una reunión en la gobernación y tenía 7 llamadas de un teléfono desconocido y cuando salí encontré el mensaje de Diego. Me sorprendió, tenía una imagen distinta suya. A partir de ahí empezó una relación muy sana. Diego llamaba a las 11 de la noche y me decía que le mostrara al nene dormir".

Apoyo a Luque

El abogado y representante de Maradona, Matías Morla, respaldó hoy al médico del exfutbolista a través de un tuit donde afirmó que "la verdad siempre triunfa".

"Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería", dijo el abogado en su cuenta. "Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa", agregó el letrado que en los próximos días podría tener acceso a la causa, aunque a través de uno de los abogados que suele trabajar con él.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el abogado Yamil Joel Castro Bianchi, cercano a Morla, ya hizo presentaciones electrónicas en la causa para ser tenido en cuenta como particular damnificado en nombre de las hermanas de Maradona. Ahora será el juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, el que decidirá si es pertinente que Castro Bianchi y las hermanas sean parte en el expediente.

