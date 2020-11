El Diez le envió un mensaje a Mario Baudry, actual pareja de Verónica Ojeda Fuente: Archivo

Tras la muerte de Diego Maradona, el periodista Luis Ventura reveló uno de los últimos mensajes que envió el astro del fútbol a sus allegados. En este caso, el Diez decidió mandarle un audio a Mario Baudry, la actual pareja de su ex y madre de su hijo menor, Verónica Ojeda.

"Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho", fueron las primeras palabras de Maradona para Baudry.

Sin embargo, en el mensaje, que no terminaba allí, le hizo un pedido muy especial: "De paso me cuidás a mi ángel [por Diego Fernando] que no tiene parangón con nada. Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", cerró.

El audio fue reproducido este sábado en el programa Secretos Verdaderos, por América, que tuvo una emisión especial por el fallecimiento del futbolista. Allí, Ventura contó que la grabación habría sido "horas antes de su muerte". Además, el conductor explicó que Maradona y Baudry tenían una buena relación, dado que él llevó en varias oportunidades a Diego Fernando para que visite a su padre.

Baudry y Ojeda están juntos desde junio de 2019 Crédito: Instagram

Hasta el momento, Verónica Ojeda no se refirió a la muerte del Diez. Su abogado, Miguel Ángel Pierri, iba a hablar el viernes pasado en Intrusos pero, al enterarse, la expareja de Maradona decidió llamarlo y le exigió que no hiciera ningún tipo de declaración en los medios.

