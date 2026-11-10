Dispararon más de diez balazos contra un jardín de infantes, cerca de un búnker de venta de drogas

Los peritos de la División Policía Científica de la fuerza de seguridad bonaerense colocaron diez marcadores amarillos en el frente pintado de verde del jardín de infantes situado en el kilómetro 28 de la ruta 3, en González Catán, en el partido de La Matanza.

Sin embargo, los vecinos denunciaron que los agresores dispararon al menos veinte balazos. Algunos de los proyectiles impactaron dentro del jardín de infantes. Además de las paredes, los técnicos de la División Policía Científica hallaron improntas en los marcos de las puertas.

El violento episodio ocurrió minutos antes las 17, en el establecimiento escolar situado en Russo al 2700, cerca de la ruta 3. Según los testigos, dos tiradores dispararon desde motos contra el frente del jardín de infantes y huyeron.

No hubo muertos de milagro. Tampoco se registraron heridos entre los niños. La directora del jardín de infantes y los docentes pusieron a resguardo a los menores y, casi al mismo tiempo llamaron al número de emergencias 911.

A pesar de la llegada de los policías en respuesta al llamado al 911, los vecinos comenzaron a reclamar. Cortaron la avenida Federico Russo y prendieron neumáticos para reclamar medidas contra la inseguridad.

En una de las grabaciones registradas por los vecinos, la madre de una menor que concurre al jardín de infantes denunció que el ataque había sido concretado como venganza, porque, supuestamente, un integrante de la comunidad educativa había denunciado que, a la vuelta del establecimiento, se instaló un búnker de venta de drogas.

Además, según alertaron los vecinos en redes sociales, a pesar de la denuncia, los narcos a cargo del búnker seguían en el barrio, no abandonaron el puesto de venta de droga debido a que habría una supuesta complicidad con algunos policías.

Hasta el momento, la policía no logró identificar a los autores de los disparos concretados a plena luz del día. Con respecto a las armas usadas para el ataque los vecinos indicaron que los sicarios dispararon con pistolas. En tanto que, al revisar la calzada, los vecinos levantaron vainas plateadas.

Este detalle abonaría la presunción sobre la posibilidad de que los cartuchos fueron fabricados de forma casera. Se trataría de vainas de las que se utilizan para elaborar los cartuchos usados en los polígonos de tiro. Los responsables de esos predios, recuperan las vainas y las recargan con fulminante, de forma casera.

No se trató de un hecho aislado en territorio bonaerense. El viernes pasado a la tarde, un menor, de 14 años, fue herido de un balazo en la cara mientras estaba en su casa, en Fuerte Apache.

La vivienda había quedado en medio del fuego cruzado entre dos bandas narco y un grupo de policías. Los traficantes peleaban por ocupar el territorio que había quedado libre después que efectivos de la fuerza de seguridad provincial detuvieron al narco Guillermo Agustín Jerez, alias “Gordo Tilín”, líder de la organización que funcionaba en la villa Matienzo, en Ciudadela, y que, a fuerza de sangre y balas extendió sus operaciones a Fuerte Apache.