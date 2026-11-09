Dos detenidos por el crimen de un hombre a la salida de un boliche de La Cumbre

CÓRDOBA.- Dos hombres de 31 y 32 años fueron detenidos por el crimen de Juan Pablo Dentesano, ocurrido el domingo a la madrugada a la salida de un boliche en La Cumbre. Uno de ellos es quien le pegó a la víctima una trompada que la hizo trastabillar en dos escalones y caer pesadamente al suelo; el otro es quien, cuando aquel estaba en el piso, inerme, le dio una patada en la cabeza. Esos traumatismos fueron letales.

Las detenciones se produjeron al cabo de allanamientos ordenados por la fiscal Silvana Pen. Uno fue detenido en su casa de la localidad de Los Cocos, ciudad muy cercana a La Cumbre, en el Valle de Punilla; el otro se presentó espontáneamente en la Unidad Fiscal. Ambos están acusados de homicidio simple y fueron trasladados a la cárcel de Cruz del Eje.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal da cuenta de que “la víctima habría recibido un golpe de uno de los sujetos, que le provocó la caída hacia atrás desde dos escalones de altura en la puerta del local, cuando pugnaba por ingresar en la madrugada del 6 de noviembre; a raíz de este golpe, Dantesano se golpeó la cabeza y quedó inmóvil”.

El resultado preliminar de la autopsia de Dentesano determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral secundaria a un traumatismo craneoencefálico. También se estableció que la víctima había consumido alcohol.

Los tres hombres habrían estado en el bar Felipe Costa, en pleno centro de La Cumbre. Desde el local emitieron un comunicado: “En el momento del hecho, el local llevaba más de veinte minutos cerrado al público, con las rejas bajas, conforme a los horarios y las normas de la Municipalidad de La Cumbre”.

El boliche Felipe Costa, de La Cumbre, en donde ocurrió el hecho

El texto agrega que la pelea “ocurrió en la vía pública, sobre la vereda” y que “ninguna persona del equipo de Felipe Costa participó en el hecho”. Indicaron que las cámaras municipales enfocadas hacia el ingreso del establecimiento podrían aportar información para esclarecer la secuencia.

“Por respeto a la familia pedimos a los medios de comunicación que eviten difundir versiones sin verificar y que se atengan a la información que confirmen las autoridades”, cerraron.

Comerciantes de la zona habían comentado a la prensa que suele haber peleas a la salida del lugar; subrayaron que, en general, hay mucho consumo de alcohol.

Despedida

Familiares, amigos y conocidos despidieron a Dentesano en las redes sociales. Desde una escuela de fútbol de Capilla del Monte en la que había participado, también expresaron sus condolencias y recordaron su paso por la institución.

Dentesano nació y vivió en La Cumbre, pero llevaba un tiempo radicado en Italia junto a su esposa. Hace pocos días la pareja había llegado a la Argentina para pasar sus vacaciones y visitar a su familia.