Dos ladrones con antecedentes fueron detenidos tras un robo y uno de ellos cayó por la peluca que llevaba puesta

Dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos en el barrio porteño de Mataderos, acusados de haber asaltado a un hombre de 46 años cuando salía de un garaje. Uno de los sospechosos, de 48 años, fue reconocido por la víctima gracias a un detalle tan particular como llamativo: la peluca oscura que llevaba puesta en el momento del robo.

El episodio comenzó cuando el damnificado salió de un estacionamiento situado en Murguiondo al 1200 y fue sorprendido por los delincuentes. Bajo amenaza con un arma de fuego, los asaltantes le sustrajeron un morral que contenía documentación personal, tarjetas y un teléfono celular de alta gama. Después del ataque, escaparon del lugar.

Sin embargo, la víctima encontró una manera de seguirles el rastro. A través del sistema de geolocalización de su teléfono, pudo determinar que el dispositivo se encontraba en las inmediaciones de Cafayate al 1800. Con esa información, alertó a los efectivos de la Comisaría Vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad y se dirigió con ellos al punto señalado.

Cuando los policías llegaron, vieron a dos hombres salir de un inmueble. El damnificado los reconoció como los autores del asalto y señaló especialmente a uno de ellos por la peluca oscura que había utilizado durante el robo. La identificación permitió que los efectivos intervinieran y redujeran a ambos sospechosos.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en poder de los hombres el morral sustraído, que aún contenía los elementos que la víctima había denunciado como robados. En su interior también había un arma de fuego calibre .22, con tres municiones en el cargador, que fue secuestrada junto con el resto de los objetos.

Una vez identificados, los investigadores comprobaron que ambos detenidos tenían antecedentes. El de 48 años contaba con diez registros policiales y judiciales acumulados entre 2016 y 2026 por distintos hechos, entre ellos robos, resistencia y desobediencia a la autoridad, daños y amenazas. Además, en 2025 había sido procesado por el delito de robo.

El segundo sospechoso, de 54 años, también tenía antecedentes: en 2017 había sido procesado por una infracción a la Ley de Drogas.

Tras las detenciones, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, quien dispuso que ambos hombres quedaran detenidos y ordenó el secuestro del morral, de los elementos sustraídos y del arma de fuego.