Dos motochorros atacaron y golpearon a una mujer delante de su hijo en Wilde: el niño tuvo que escapar

Otro hecho de violencia e inseguridad tuvo lugar en una localidad del conurbano bonaerense, en este caso en Wilde, en donde una madre y su hijo fueron interceptados por dos motochorros que los atacaron para robarles en la puerta de su casa.

El incidente ocurrió el viernes pasado en lo que se conoce como modalidad de “entradera”, mientras la mujer esperaba para ingresar con su moto en el garaje de su domicilio y el niño de 11 años abría el portón, ubicado en la calle Salcedo al 1200.

Tal como mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, Brenda —la víctima— vio llegar a los dos delincuentes y cómo uno de ellos bajó rápidamente de la moto. El otro siguió por la calle y se alejó por el mismo sentido.

El menor corrió hacia el costado y salió del plano, mientras que la mujer trató de acelerar e irse, pero el motochorro le bloqueó el paso y la empujó hasta que cayó al piso, en donde también la golpeó. En medio de los gritos y pedidos de ayuda, el hombre terminó por escapar a bordo del vehículo de su compañero, que volvió para socorrerlo.

El robo a una madre y a su hijo en Wilde

El video también mostró cómo, a los pocos segundos, aparecieron varios vecinos para asistir a la mujer, que quedó visiblemente conmocionada ante el violento hecho y por la ausencia de Teo, su hijo, en el lugar durante algunos minutos. El niño corrió para alejarse de la escena y, finalmente, fue encontrado por vecinos a pocas cuadras.

“Mi hijo desapareció cuatro o cinco minutos, fueron los peores minutos. Yo pensé que se habían llevado al nene… Él tenía unas bolsas en la mano y vi que las había tirado a dos casas de distancia y dije ‘no, él corrió’, porque siempre le dijimos que, ante algo así, él corriera", relató este jueves Brenda en diálogo con LN+.

Robo y desesperación por Teo: los ladrones la tiraron de la moto y su hijo salió corriendo

Finalmente, Teo fue hallado en un almacén en donde había gente que lo reconoció. “Lo viví muy mal. Fueron los peores cinco minutos de mi vida: estaba asustado desde un principio. Yo sabía que habían robado muchas casas. Pensé que tenía que correr porque mi mamá y mi papá siempre me dicen que corra. Me quedé en la esquina pensando a dónde ir, escondido detrás de un cartel para que no me vean y me subí a un auto de un vecino que me ayudó“, detalló el niño.

Y añadió: “Siempre me dijeron que no mirara para atrás y siga”. La madre explicó que las indicaciones que le dieron a su hijo se enmarcaron en el contexto de inseguridad que se vive desde hace tiempo en el barrio del partido de Avellaneda. “A la casa de enfrente ya entraron cuatro veces, la última vez el dueño los encontró en el comedor... A la de al lado se metieron dos veces”, dijo.

“Es trágico, es muy impactante lo que se vivió. Es algo que vive la gran mayoría de las personas, cada vez estamos peor. Todos los días es algo nuevo”, lamentó Brenda, a quien los delincuentes le robaron el teléfono y la documentación. “Estoy con estudios médicos por las lesiones: me pegó en la boca y me arrastró. Caí sobre el portón y la moto también me cayó encima", sumó.

Para cerrar, cuestionó los comentarios que la responsabilizan de haber “perdido de vista” a su hijo durante el hecho de inseguridad. “En un momento sentí que lo había abandonado… Los comentarios son horripilantes, son hombres diciéndome: ‘¿y tu marido dónde estaba? ¿por qué no salió a ayudar?’ Él no estaba… Fueron minutos en donde yo no sabía qué pasaba. Incluso mi hijo me dijo ‘mamá, en todo caso te abandoné yo, hice lo que ustedes me dijeron: yo corrí’”.