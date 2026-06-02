Inseguridad en el conurbano: mataron a un comisario y a un chofer en dos asaltos en La Matanza

Dos homicidios se registraron en La Matanza en las últimas horas. Las víctimas, un comisario de la policía bonaerense y un chofer de vehículos pedidos a través de una aplicación, fueron baleados en robos cometidos en las localidades de Villa Dorrego y Rafael Castillo. Al menos uno de los presuntos asesinos estaba bajo tutela judicial, ya que tenía una tobillera electrónica para asegurar, en la teoría al menos, su permanencia en la prisión domiciliaria que había sido dispuesta. Ese sospechoso fue detenido algunas horas después del crimen del oficial.

En ese trágico episodio, el comisario Fernando Ponce perdió al vida al enfrentarse con cuatro motochorros que lo interceptaron cuando estaba sin uniforme y acompañado de su hija. El hecho se produjo en la calle Apipe entre Obligado y Zufriátegui, donde los delincuentes intentaron apropiarse de la camioneta Ford EcoSport que conducía el alto oficial bonaerense.

El comisario se identificó como policía y se produjo un breve tiroteo que puso en fuga a los delincuentes. En esa refriega, Ponce recibió un disparo en el abdomen y murió antes de llegar a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 29, donde vecinos lo habían trasladado en un desesperado intento de ayuda.

Como se consignó, fue detenido uno de los delincuentes que participó del crimen de Ponce. El arresto se produjo en el hospital al que había concurrido tras ser herido de bala en el tiroteo con el comisario. Tenía colocada una tobillera electrónica, aparato que debía monitorear sus movimientos por estar procesado en una causa.

Ese motochorro fue identificado como Alexis Lobo, de 19 años, que fue atenido en el Hospital Paroissien por una herida de bala en el abdomen, según consignó la agencia Noticias Argentinas. El sospechoso procuró dar una coartada a la lesión, ya que informó a los policías que había sido herido por motochorros que dispararon cuando se encontraba en la puerta de su casa, en Montt al 6000, en Laferrere.

De manera inmediata personal policial se acercó hasta el establecimiento, donde se pudo constatar, mediante relevamiento de cámaras y testigos, que el hecho denunciado por el herido nunca existió. A su vez, se estableció que utilizaba un pantalón deportivo, siendo el mismo que se le observa en las filmaciones a uno de los involucrados en el asesinato del comisario Ponce.

La causa quedó al mando de la UFI Temática Homicidio y del Juzgado de Garantías N°5 Departamental, que ordenó la detención de ese sospechoso.

Con el avance de la pesquisa se pudo identificar a los otros tres cómplices, quienes continúan prófugos por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, tentativa de robo agravado, criminis causa y portación ilegal de arma de guerra.

En tanto, en Rafael Castillo, un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado durante un intento de robo. El asalto se registró cuando el conductor del vehículo llegó al lugar donde había sido convocado por un pasajero, que también fue víctima del ataque de los delincuentes, pero salió ileso del tiroteo en el que participó al darse a conocer como integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo con la información consignada por la agencia Noticias Argentinas, el conductor asesinado sufrió heridas punzantes en el momento en que el pasajero se enfrentó con los cuatro ladrones. El chofer fue trasladado de urgencia al Hospital Kirchner por el efectivo del SPB, pero pese a los esfuerzos médicos falleció poco después.

Los delincuentes se dieron a la fuga y personal policial trabaja intensamente para dar con los responsables.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Olivera, de 39 años.

estos dos homicidios en ocasión de robo ratifican que La Matanza es el municipio con más hechos sangrientos provocados por la delincuencia.

La información estadística reveló el mes pasado que durante 2025 se notificaron 147 víctimas de homicidios dolosos en La Matanza. De esos crímenes, 22 fueron calificado como asesinatos en ocasión de robo en ese distrito, el más populoso de Buenos Aires, que duplica prácticamente la tasa de homicidios provincial: 8,02 casos cada 100.000 habitantes.

En ese distrito en el que viven 1.837.774 personas, según el último censo nacional, se cometieron casi el 20 por ciento de los 123 asesinatos en ocasión de robos que se investigan desde 2025 en la provincia de Buenos Aires.