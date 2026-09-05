Dramático rescate de una joven pareja que había sido arrastrada por la corriente del río Paraná

SANTA FE.- Una pareja de jóvenes, ella de 24 años y él de 26, salvaron milagrosamente sus vidas, con el apoyo de bomberos, cuando este sábado a la mañana fueron rescatados de las aguas del río Paraná, en la costanera central de Rosario.

Según el informe que trascendió esta tarde, el procedimiento comenzó a las 7, cuando personal policial que se encontraba en la zona alertó a los bomberos sobre la presencia de un hombre y una mujer suspendidos de una rama en la barranca.

El operativo se desarrolló en la franja ubicada entre las calles Italia y Dorrego y demandó un importante despliegue debido a la pendiente y las características del lugar.

Según el informe al que accedió este medio, los policías que asistieron a la pareja comentaron que, por propios relatos, la joven se encontraba a la vera de la barranca con intenciones de orinar cuando resbaló accidentalmente.

Ante el peligro, su novio se arrojó para auxiliarla, pero la fuerza de la corriente les impidió salir por sus propios medios.

Fue entonces que, afortunadamente, la pareja logró aferrarse firmemente a la rama de un árbol en una zona de caída, a unos siete metros de altura, quedando suspendida, mientras solicitaba ayuda a los gritos.

La suerte quiso que efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe los divisaran y dieran aviso inmediato al cuartel.

Fue así que efectivos del Cuerpo de Bomberos Zapadores montaron un operativo de altura utilizando un sistema de cuerdas de ventaja mecánica (poleas), facilitando el descenso de un rescatista.

De inmediato, un efectivo pudo asegurar a las víctimas con triángulos de rescate, logrando izar primero a la mujer y posteriormente al hombre.

Tras un procedimiento que se extendió por casi una hora, ambos jóvenes fueron puestos a salvo.

Una vez completado el operativo, los novios quedaron a resguardo del personal policial que se encontraba en el lugar.

Los paramédicos que asistieron al lugar indicaron que “afortunadamente, la pareja no sufrió lesiones de gravedad y solo presentaba golpes y raspones menores provocados por el terreno”.