La Justicia federal de Misiones condenó a 18 años de prisión al contrabandista de cigarrillos que atropelló y mató al cabo 1° Robert David Barreto cuando intentó evadir un control carretero en la zona de las ruinas jesuíticas de la provincia, hecho ocurrido en septiembre de 2024.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas declaró al imputado, Rodrigo Díaz Da Silva, culpable de los delitos de homicidio simple, contrabando, encubrimiento y desobediencia a la autoridad.

El veredicto fue presenciado por efectivos de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Escuadrón 11 “San Ignacio” de la Gendarmería, escuadrón en el que revistaba Barreto, que tenía 31 años y un hijo.

Un gendarme murió al ser arrollado por un contrabandista

Según informaron a LA NACION fuentes de la fuerza de seguridad federal, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de 20 años de cárcel, en tanto que la defensa de Díaz Da Silva había solicitado la absolución o, en caso de un veredicto condenatorio, la recalificación de la imputación como homicidio culposo, como si se hubiera tratado de una simple muerte por un incidente de tránsito por conducción imprudente o negligente, y no de un atropellamiento deliberado.

Tras la lectura de la parte resolutiva del fallo, los miembros del Tribunal anunciaron que darán a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 25 de noviembre.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre de 2024, cuando integrantes del Escuadrón 11 “San Ignacio” realizaban un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 103, en la zona de acceso al Parque Temático de la Cruz, situado sobre el cerro Santa Ana.

“Los gendarmes le hicieron señas al conductor de una camioneta Volkswagen Amarok para que detuviera la marcha. Pero el conductor hizo caso omiso e intentó eludir a los uniformados y arrolló a Barreto, que estaba parado en la banquina”, dijeron las fuentes consultadas.

El suboficial Barreto fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Madariaga, de Posadas, donde murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Un gendarme murió al ser arrollado por un contrabandista

El conductor de la camioneta 4x4, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro porque había sido robada, huyó a toda velocidad, pero a los pocos kilómetros perdió el control y volcó. Quedó herido en el lugar y quedó detenido.

En el interior del vehículo llevaba una gran cantidad de cajas de cigarrillos sin documentación que avalara su legal procedencia, informaron oportunamente fuentes de la investigación.