El abuso sexual en primera persona, el relato de una nueva víctima de la monja en Boulogne

Tiene 18 años y llegó al Hogar de las Hermanas Trinitarias, con 12. Vivió una infancia difícil que la llevó a pasar antes por un centro de abrigo, en Temperley. Dos años después de llegar a la sede de la comunidad religiosa, situada en Boulogne, conoció a sor Marina, quien había sido trasladada desde otro centro educativo.

No lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en una víctima de los abusos sexuales de la monja. La joven, declaró en los últimos días en la fiscalía de San Isidro que investiga a la religiosa María Tellez Fajardo por el abuso sexual denunciado por una menor, de 14 años, sufrido entre septiembre de 2020 y marzo pasado.

La joven se convirtió en la segunda víctima en acusar de abuso sexual a Tellez Fajardo, conocida en la mencionada comunidad religiosa como sor Marina. En su relato ante el representante del Ministerio Público de San Isidro, la víctima relató con detalles cómo y dónde sufrió los ataques sexuales concretados por la monja.

“Mi estadía transcurrió normal en el Hogar hasta la llegada de sor Marina. Yo tenía 14 años. Estaba en la cocina, acomodando las galletitas y el azúcar y en ese momento se me acercó sor Marina de costado y me tocó. En ese momento pensé que se le fue la mano y que había sido sin querer”.

Los abusos se habrían cometido en el Hogar de las Hermanas Trinitarias ubicado en Boulogne GoogleMaps

En el hogar, situado en Carlos Tejedor al 300, en Boulogne, se alojan menores que fueron judicializadas debido a situaciones de violencia que vivieron en el seno familiar y fueron derivadas a dichas instituciones, en cumplimiento de medidas de abrigo dictadas por algún juzgado de Familia. La detención de la religiosa había sido solicitada por el fiscal Marcelo Fuenzalida.

“Seguí trabajando pero al rato, sor Marina volvió a tocarme, en esta oportunidad fue con más presión. Ahí advertí que fue algo intencional, inmediatamente dejé de hacer lo que estaba haciendo y me fui rápidamente de la cocina, no le dije nada porque mucho no la conocía, me dio temor y entonces directamente me fui”, expresó la joven que, actualmente, tiene 18 años, en su declaración testimonial ante los investigadores judiciales.

Tellez Fajardo fue detenida hace una semana en la sede de la comunidad religiosa situada en San Miguel, donde había sido trasladada después de la denuncia de la menor, de 14 años. En los últimos días, la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasti, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de sor Marina. Esto significa que Tellez Fajardo seguirá presa en esta etapa del proceso.

“Durante un tiempo me negué a ir a la cocina a ayudar pero después volví a colaborar. En otra oportunidad que estaba ayudando a sor Marina, vino a indicarme donde poner las cajas, abajo de una repisa, ahí me incliné para agarrar una caja y volvió a tocarme”, relató la víctima.

En este caso, la testigo no declaró en el ámbito de una Cámara Gesell, debido a que tiene 18 años y es mayor. Su caso fue distinto al de la primera denunciante de los episodios de abusos, que tiene 14 años y cuyo testimonio se concretó a través del sistema especial utilizado con menores, donde la víctima interactuó con una psicóloga, mientras sus dichos eran escuchados en otro sector, separado, por la jueza, el fiscal y un defensor.

Según fuentes de la investigación, el relato de adolescente fue considerado como “coherente y consistente”. Con este elemento y las declaraciones de dos profesionales que se desempeñaban en el Hogar, el representante del Ministerio Público pidió la detención de la monja.

“En la primera oportunidad se lo fui a contar a sor Silvia que era la directora en ese momento. Pero ella no me creyó, me trató de mentirosa. El segundo hecho ya ni lo pude contar por que era obvio que no me iban a creer. De esta situación se enteraron dos de mis compañeras. Yo se los conté y ellas me contaron situaciones similares de abuso y me dijeron que iban a escaparse del hogar”, explicó la segunda víctima.

Durante su declaración, la joven recordó una situación en la que le contó a dos compañeras lo que vivió con sor Marina y ellas le dijeron que también había sido abusadas. En caso que los investigadores puedan identificar a las dos menores, entonces sumarían cuatro las víctimas de los supuestos abusos cometidos por la religiosa.

“No quería irme mal del Hogar, recién se lo comenté a la defensora de los Derechos del Niño, cuando me enteré de la denuncia formulada contra sor Marina y ahí reaccioné porque no fue algo que me pasó solo a mi, y quiero que se investigue”, concluyó la testigo.

La fiscalía de especializada en Violencia de Género de San Isidro habilitó la casilla de correo electrónico oficial: denunciasgenero.si@mpba.gov.ar. para recibir datos sobre las agresiones sexuales ocurridas en la mencionada entidad.