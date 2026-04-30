Una supuesta nota de suicidio de Jeffrey Epstein lleva siete años oculta en un tribunal de Nueva York

Una supuesta nota de suicidio escrita por Jeffrey Epstein en una cárcel de Manhattan ha permanecido en secreto durante casi siete años, guardada en un tribunal de Nueva York.

Un compañero de celda afirmó que descubrió la nota en julio de 2019, después de que Epstein fuera encontrado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello. Epstein sobrevivió a ese episodio, pero semanas después fue hallado muerto en la cárcel.

La nota terminó siendo sellada por un juez federal como parte del propio caso penal del compañero de celda, según documentos y entrevistas. Esto significa que los investigadores que analizaron la muerte de alto perfil de Epstein no tuvieron acceso a lo que podría haber sido una pieza clave de evidencia.

Nicholas Tartaglione

El jueves, The New York Times solicitó al juez que desclasifique la nota, que decía “es hora de decir adiós”, según recordó el compañero de celda, Nicholas Tartaglione. Aunque Tartaglione mencionó la nota en un podcast el año pasado, el mensaje escrito a mano ha permanecido oculto incluso en un contexto de creciente transparencia sobre las investigaciones del gobierno sobre Epstein.

El Departamento de Justicia ha publicado desde diciembre millones de páginas de documentos relacionados con el caso.

El Times no ha visto la nota y no pudo encontrarla en los archivos de Epstein. Una vocera del Departamento de Justicia afirmó que la agencia no la había visto.

Sin embargo, una cronología de dos páginas en los registros describe cómo la nota quedó atrapada en el complejo caso judicial de Tartaglione. Según ese documento, los abogados de Tartaglione autenticaron la nota, aunque no se explica cómo. Si fue escrita por Epstein, podría aportar información sobre su estado mental en las semanas previas a su muerte.

Un documento incluido en la publicación de los archivos de Epstein, hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fotografiado el martes 10 de febrero de 2026, muestra una foto del magnate en un informe sobre el recluso de la Oficina Federal de Prisiones Jon Elswick - AP

La vocera del Departamento de Justicia dijo que, en respuesta a una ley federal que exige la divulgación de los archivos de Epstein, la agencia realizó “un esfuerzo exhaustivo para recopilar todos los registros en su poder”, incluidos los del Bureau of Prisons y la Oficina del Inspector General.

Epstein fue encontrado con marcas rojas en el cuello en su celda en julio de 2019, semanas antes de su muerte. Su fallecimiento, a los 66 años, fue declarado suicidio por el médico forense de Nueva York. Sin embargo, las fallas de seguridad en la ahora cerrada prisión de Manhattan han alimentado múltiples teorías sobre si fue asesinado.

Tras el episodio de julio, Epstein fue trasladado y puesto brevemente bajo vigilancia por riesgo de suicidio. En ese contexto, Tartaglione dijo haber encontrado la nota en su celda, escondida dentro de una novela gráfica.

“Abrí el libro para leer y ahí estaba”, recordó Tartaglione: una hoja amarilla arrancada de un bloc legal.

Un médico realiza maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a Jeffrey Epstein HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Según su testimonio, la nota decía que los investigadores habían estado meses investigándolo y “no habían encontrado nada”, y continuaba con frases como: “¿Qué quieren que haga, ponerme a llorar? Es hora de decir adiós”.

Tartaglione dijo haber entregado la nota a sus abogados, ya que podría haber sido relevante para su defensa si Epstein mantenía su acusación de agresión.

El documento no fue mencionado en las investigaciones oficiales sobre la muerte de Epstein, incluido un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia.

La cronología judicial indica que la nota pasó por varios abogados y fue objeto de intentos de autenticación en 2019 o 2020. Finalmente, fue entregada al tribunal del juez Kenneth M. Karas, en White Plains, donde quedó bajo custodia judicial.

El caso se vio envuelto en disputas legales entre abogados de Tartaglione, lo que llevó incluso a la designación de un abogado externo y a la exclusión de uno de sus representantes del caso.

Un vocero del tribunal declinó comentar sobre documentos sellados, señalando que este tipo de registros se conservan en bóvedas judiciales para su resguardo.