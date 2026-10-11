El argentino Nicolás Mendioroz Juncosa será extraditado de Australia acusado de estafas con criptomonedas

Hacía cuatro años que la Justicia de Salta intentaba dar con el paradero de Nicolás Mendioroz Juncosa, acusado por damnificados de haberlos estafado en esa provincia con supuestas inversiones en bitcoins, y en las últimas horas fue encontrado en Australia. Tras un acuerdo con la agencia Interpol de por medio, el sospechoso de 37 años sería trasladado a ese distrito norteño el próximo 15 de octubre.

Según relató una de las víctimas en diálogo con los medios locales, la anómala situación de la que se acusa a Mendioroz Juncosa ocurrió en 2021, año en el que el hombre habría administrado más de 170.000 dólares para, supuestamente, invertir en criptomonedas. Sin embargo, los denunciantes señalaron que jamás pudieron recuperar los fondos invertidos ni obtener las ganancias prometidas.

En medio de las denuncias en su contra, el hombre, que según el perfil de sus redes sociales es licenciado en Administración de Empresas y se desempeñó como ejecutivo de ventas en la prepaga Medifé hasta 2021, huyó de Salta antes de una audiencia formal de imputación. Es por eso que desde 2022, el acusado tenía pedido de captura nacional e internacional y fue localizado en Australia a partir de una investigación de abogados salteños.

Mientras avanza la extradición, su familia solicitó que pueda regresar y presentarse voluntariamente ante la Justicia. Incluso, según informó el medio local Informate Salta, los allegados ofrecieron un inmueble como caución real, pero los damnificados reclaman que sea trasladado en calidad de detenido. “Desde 2022 estamos esperando una respuesta sobre nuestro dinero”, remarcaron los afectados según los medios salteños, y destacaron que el trabajo de Interpol abrió una esperanza para ellos.

Los denunciantes también exigieron que se cumplan los requerimientos de la jueza de Garantías N.º 8, Claudia Puertas, y cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades durante estos años.