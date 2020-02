El camino de homicidios que conduce a la banda del juez

El detenido exjuez César Melazo

Adrián Manes y Javier Ronco están acusados de tres homicidios. El primero de ellos figura como único imputado del asesinato de Juan Farías. Mientras que Ronco fue procesado con prisión preventiva por matar a su excómplice Carlos Rodríguez y su novia, María Martini. Ambos aparecen como los sicarios de la banda del juez. Además de las imputaciones por los homicidios, Manes y Ronco tienen otro elemento en común: fueron procesados con prisión preventiva por integrar la organización delictiva formada por un exjuez de Garantías de La Plata, un exfiscal, un comisario mayor de la policía bonaerense, un oficial de la fuerza de seguridad provincial, un productor de seguros, barrabravas de Estudiantes y de Gimnasia y asaltantes.

En diciembre pasado, la fiscal Betina Lacki solicitó que Manes y Ronco fueran sometidos a juicio oral como miembros de una asociación ilícita que tenía como objetivo robarles a personas que no podían denunciar los verdaderos montos de dinero que les sustrajeron porque se trataba de valores no declarados.

Según declaró una testigo en el expediente Nº 06-00-004837-14, la banda apuntaba a robarle a "gente de la política". Uno de los engranajes claves en esa organización era Farías, asesinado el 2 de diciembre de 2010, en la puerta del edificio en el que vivía en 44, entre 26 y 27, en La Plata.

El juicio oral contra Manes, cómplice de Farías en varios robos, tenía que realizarse en septiembre de 2018, pero el Tribunal Oral Nº 2 suspendió el debate ante la solicitud de la fiscal Victoria Huergo, que consideró que había pruebas y testigos en común con la megacausa en la que se investiga a la banda del juez.

Tanto en el caso que tiene al exjuez César Melazo como acusado de liderar una asociación ilícita como el expediente por el asesinato de Farías aparece una red de vasos comunicantes.

Por ejemplo, Nadia Mariscal, pareja de Farías, manifestó que "su esposo se dedicaba a robar. Tenía contactos con muchos policías. En un momento, el oficial Bursztyn lo quería meter preso. Pero un día hablaron, se pusieron de acuerdo y pasaron a ser conocidos". También "tenía relación con el policía Mena".

La mujer de Farías se refería en su declaración testimonial a Gustavo Bursztyn, quien se desempeñaba como comisario mayor de la policía bonaerense y comandaba la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata cuando fue detenido y acusado de integrar la banda del juez.

Bursztyn fue imputado junto con el oficial Gustavo Mena en el mismo expediente que el exjuez Melazo. Junto a ellos figuran como acusados con requisitoria para que sean sometidos a juicio oral: Carlos Aníbal Barroso Luna, alias Macha; Carlos Bertoni, alias Yoyi, de profesión productor de seguros; Marcos Julio Chuisaroli, alias Chiusa; Rubén Orlando Herrera, alias Tucumano, supuesto exjefe de la barra brava de Estudiantes; Enrique Petrullo, alias Quique, Ángel Custodio Yalet, alias Pipi y otros cuatro sospechosos.

Aunque no existe ninguna prueba que vincule al exjuez Melazo con los homicidios de Farías, Rodríguez y Martini, el exmagistrado está procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita en el mismo expediente que Ronco y Manes.

Durante la investigación encarada por la fiscal Lacki se habría determinado que Farías, Manes, Ronco y Barroso, entre otros sospechosos, contaban con protección policial y judicial para cometer los asaltos que les adjudicaron, por ejemplo, a la casa de un representante de futbolistas y exdirector técnico de Estudiantes; a la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, al estudio de un contador y a una heladería.

Para la fiscal Lacki, "esta banda está ligada con algunos integrantes del Poder Judicial". Uno de los magistrados salpicados por el escándalo fue el juez de la Cámara de Casación penal bonaerense, Martín Ordoqui. Actualmente suspendido y con un jury de enjuiciamiento abierto en su contra.

Investigadores afirman que mientras el exfiscal Tomás Morán estuvo a cargo de la investigación del asesinato de Farías, el caso nunca avanzó. Se perdieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la avenida 44 que habían registrado el paso de los vehículos que utilizaron los sicarios que mataron a Farías. Sin embargo, a partir de la separación de Morán, el expediente por el homicidio de Farías quedó a cargo de la fiscal Lacki, quien advirtió las irregularidades cometidas por su colega, convocó a efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal y comenzó una investigación que, después de cuatro años, puso al descubierto a la banda mixta de policías y asaltantes.

Luego de analizar una serie de pruebas aportadas por los investigadores de la Policía Federal, la fiscal determinó que "Brusztyn tenía relación con el juez Melazo".

"Según Juan, trataban de concretar los hechos cuando el juzgado de Melazo estaba de turno debido a que les garantizaba que si algo salía mal lo podían solucionar", dijo una testigo. Seis meses antes de que lo mataran, Juan Farías se reunió con el comisario Bursztyn. Uno de los testigos de ese encuentro fue un policía que se desempeñaba en la comisaría 2a. de La Plata. En esa reunión Bursztyn le habría advertido a Farías que el asalto contra la casa del exdirector técnico de Estudiantes y representante de futbolistas no debía hacerse, por orden del Flaco.

"Te comento, no lo hagas porque vamos a tener problemas. Juan no lo hagas que voy a hablar con el Flaco. Esto muere acá. No digas nada", le habría ordenado Bursztyn a Farías, según un testigo. Al relatar los hechos en la requisitoria de elevación a juicio, la fiscal Lacki consideró que el Flaco, sería Melazo.

Condenado por un robo

A pesar de la orden de Bursztyn, el robo contra la casa del representante de futbolistas se concretó igual. El asalto ocurrió el 18 de julio de 2010, mientras el empresario festejaba su cumpleaños en un reconocido restaurante del centro platense. Uno de los invitados a la fiesta fue Melazo.

Dos días después, Bursztyn organizó un asado en el quincho de su casa de City Bell para celebrar el Día del Amigo. Entre los comensales estuvieron el policía Mena, Ronco, el supuesto jefe de la barra brava de Estudiantes, Tucumano Herrera, el asegurador Bertoni, Pipi Yalet, Farías y Melazo.

En medio del asado, Bursztyn le habría reclamado a Farías por qué no cumplió con la orden de no asaltar la casa del empresario futbolístico. "Existen varios comentarios respecto del móvil del homicidio de Farías, pero el más fuerte era que había sido un vuelto por el robo a un representante de futbolistas", expresó el testigo José Luis Rodríguez.

Al confirmar los procesamientos con prisión preventiva de los 14 imputados, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, ratificó la hipótesis de la fiscal Lacki. Todos los invitados a la fiesta del Día del Amigo están detenidos, acusados de integrar la banda del juez. Uno de ellos, Javier Ronco, está preso por su presunta responsabilidad en los asesinatos de Carlos Rodríguez (un amigo de Farías) y su pareja, María Martini, doble crimen registrado el 5 de enero de 2008. "Carlitos tenía que morir porque era ortiba", dijo un testigo cuya identidad se mantiene en reserva.

Ronco denunció que el fiscal Morán le pidió una coima de US$30.000 para mejorar su situación procesal en la causa. Daniel "Toti" Flores era amigo de las víctimas. El 16 de abril de 2012 se presentó a declarar como testigo en la investigación por los homicidios de Rodríguez y Martini. Flores fue asesinado el mismo día que declaró en la Fiscalía Nº 2 de La Plata y después de involucrar a Ronco en el doble crimen.