El caso María Cash: revocaron el sobreseimiento del camionero acusado de ser el asesino

María Cash desapareció en julio de 2011. En noviembre del año pasado, el fiscal general Eduardo Villalba acusó al camionero Héctor Romero de haber asesinado a la joven diseñadora. Había sido la última persona que la había visto antes de que se perdiera su rastro. En mayo pasado, el sospechoso, de 72 años, había sido sobreseído. Hoy, la Cámara Federal de Salta revocó la decisión de primera instancia, dictó la falta de mérito del imputado y ordenó que la investigación continúe.

Así lo determinaron los jueces Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, integrantes de la Sala I del tribunal de alzada salteño, en un fallo de 129 páginas.

En el punto diez de las consideraciones de la resolución, los magistrados recomendaron una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación.

Entre otras cuestiones, los jueces consideraron “pertinente citar a los especialistas que efectuaron en ese lugar el rastrillaje con perros en 2013, entre ellos José Santiago Tejerina, a fin de que amplíen las diligencias practicadas y precisen la interpretación del comportamiento que tuvo la perra rastreadora, aspecto que fue destacado por la instructora en el decisorio apelado” y también consideraron necesario que “se renueve el peritaje de distancia, velocidad y frenado -con monitoreo de velocímetro- a fin de determinar, en lo sustancial, desde qué punto Cash pudo divisar los vehículos que eventualmente pudieren haber estado estacionados en la banquina del frente del santuario de la Difunta Correa y si desde allí resulta factible ejecutar la maniobra de detención repentina que el imputado describió en su descargo para frenar a 20 metros antes de la ermita, teniendo en cuenta el estado aproximado de la banquina en 2011; para lo cual deberán considerarse, en la medida de lo posible, las observaciones formuladas por la fiscalía y lo sostenido por el perito oficial y de parte en las conclusiones de sus dictámenes”.

María Cash junto al camionero

Cash tenía 29 años cuando desapareció. Había decidido viajar a Jujuy para vender la ropa que ella misma diseñaba. Su último contacto con su familia fue el 8 de julio de 2011.

La joven se había subido a un ómnibus en la terminal de Retiro, con destino a San Salvador de Jujuy, y fue vista por última vez en Salta. El 8 de julio de 2011 Cash fue captada por las cámaras de seguridad de la entonces empresa concesionaria de la autopista, en la zona conocida como rotonda de Güemes.

“Todos los días pienso que la voy a encontrar. No pierdo las esperanzas, jamás”, había afirmado a LA NACION María del Carmen Gallegos, la madre de Cash, cuatro años después de la desaparición de su hija.

En abril de 2015, en plena búsqueda de María, la familia sufrió otro duro golpe. En un accidente automovilístico en La Pampa murió Federico Cash, de 70 años, el padre de la diseñadora desaparecida.

El hombre había viajado hasta San Carlos de Bariloche a buscar un auto que le habían donado para que utilizara en la búsqueda de María.

El camionero había sido detenido en noviembre del año pasado Pablo Yapura El Tribuno

Romero había sido indagado por el delito de homicidio calificado. “Todo indica que Romero le quitó la vida a María Cash e hizo desaparecer el cuerpo. No es que la causa se reactivó, nunca dejó de investigarse. La persona [Romero] va a quedar detenida. El Ministerio Público Fiscal va a solicitar rastrillaje sobre zonas particulares. En una hipótesis inicial se podría decir que actuó solo, pero llama la atención el silencio de su entorno”, había dicho tras la audiencia imputativa el fiscal general Villalba.

Pero en mayo pasado, la jueza federal de Garantías de Salta, Mariela Giménez, sobreseyó al camionero.

“No existen pruebas suficientes, elementos objetivos, ni evidencias, que permitan vincular de manera fehaciente al señor Romero con los hechos imputados. La investigación fue rigurosa, imparcial y respetuosa del debido proceso, priorizando en todo momento la búsqueda de la verdad y la preservación de los derechos constitucionales de las partes involucradas”, se explicó en ese momento, en un comunicado de prensa difundido por la Oficina de Prensa del Poder Judicial de Salta.

En el momento de la desaparición de Cash, Romero manejaba un camión Mercedes Benz con acoplado para un empresario que posee un supermercado en la ciudad de General Güemes y otro en la localidad de Joaquín V. González, en el sur de Salta.

El fiscal Villalba pidió que Romero sea indagado por el delito de homicidio agravado por alevosía.

“Como fundamento de dicho pedido dijo que ‘del análisis de la totalidad de las actuaciones surgía que Romero habría dado muerte a Cash, aprovechándose de la situación de indefensión en la que se encontraba, sin que se hayan encontrado hasta la fecha el cuerpo de la víctima, en razón de lo cual se desconocía la mecánica empleada por Romero que habría provocado el desenlace fatal”, recordó la jueza en su resolución de 421 páginas.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público afirmó que “la causa estuvo signada por pistas o datos falsos que de buena o mala fe se fueron dando y que pusieron en resguardo la responsabilidad de quienes cometieron el ilícito” y explicó que “del nuevo análisis se advierte claramente que estos datos condujeron a que no se ponga foco en Romero, porque nunca se lo considero como la última persona que vio con vida a Cash”.

La resolución de la jueza fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública de la Víctima.

María del Carmen Gallegos, la madre de María, con una imagen de su hija

“Se advierte que en el decisorio impugnado se incurrió en una valoración fragmentada de la evidencia sobre la base de un estándar de duda razonable e in dubio pro reo que, conforme ya se explicó, no se corresponde con esta etapa del proceso, ni con la convicción de certeza negativa que requiere un sobreseimiento durante la instrucción; máxime cuando aún restan medidas de prueba pendientes de producir. Por ello, corresponde revocar dicha resolución y, atendiendo al alcance de los recursos, disponer en su lugar la falta de mérito del imputado”, sostuvieron los jueces French, Solá Espeche y Rabbi Baldi Cabanillas en el fallo firmado hoy.