El cerebro detrás de una transmisión deportiva “pirata” récord ahora tendrá que difundir un video para concientizar

Fue el debut de Boca Juniors en la edición 2024 de la Copa Sudamericana. La transmisión del partido fue récord. Pero la mayoría de los televidentes no observó el match por DGO, una señal de TV paga de la empresa de televisión satelital DirecTV, que había pagado para tener en exclusiva los derechos del encuentro. Lo hizo a través de una cuenta de la red social X donde se subió el evento de forma ilegal.

El cerebro detrás de la transmisión “pirata” de Nacional Potosí y Boca Juniors que se jugó en Bolivia el 3 de abril de 2024 y que tuvo más de 3.000.000 de visualizaciones ahora deberá difundir un video en sus redes sociales “con el fin de concientizar sobre los perjuicios que genera la piratería a sus empresas y sus empleados”.

Se trata de Andrés Ezequiel Ponce, un joven estudiante de Derecho de 22 años que vive en Godoy Cruz, en Mendoza.

Así lo estableció el juez al resolver sobre el acuerdo de suspensión de juicio a prueba, también conocido como probation, al que llegaron el Ministerio Público Fiscal, la defensa oficial de Ponce y los damnificados [en este caso La Liga de España que actuó como particular damnificado], informaron a LA NACION fuentes judiciales.

La detención del "pirata" informático en 2024

Ponce había sido detenido en julio de 2024 por orden del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, tras un pedido de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic).

Cuando fue indagado por el fiscal Alejandro Musso, el sospechoso afirmó que “el servicio que prestaba” no lo hacía por dinero, sino para que la gente pudiera ver los partidos de fútbol gratis.

Ponce, según fuentes de la investigación, estaba detrás de la web Megadeportes, un sitio que transmitía partidos de fútbol y que ganaba dinero con la publicidad que se emitía durante los encuentros.

La investigación que puso al descubierto el accionar de Ponce había comenzado en enero de 2024 a partir de una denuncia presentada por DirecTV.

Seis meses después de la denuncia, por orden de la Justicia se bloquearon 55 sitios ilegales que ofrecían los partidos de la Copa América, la Eurocopa y otras competencias de primer nivel.

Entre los sitios bloqueados por pedido del fiscal Musso se encuentra uno muy usado por los fanáticos del fútbol que no pagan las señales codificadas: libre fúbol o fútbol libre. Otra de las webs que, a partir de esa noche, no estuvieron fueron másonlinees Megadeportes, la que estuvo detrás de la transmisión ilegal del partido de Boca en Bolivia.

El sospechoso había sido detenido por la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad Policía Federal

“La investigación comenzó hace seis meses. Se estaba tras la pista de un especialista en piratería digital que resultó ser un joven mendocino especializado en el streaming ilegal de eventos deportivos en vivo, administrando la familia de dominios Megadeportes. También era administrador de un grupo de Telegram con casi 1000 miembros y distribuía partidos por medio de X [la exTwitter]. El sospechoso ganaba dinero con la publicidad que vendía para sus transmisiones”, había dicho, en su momento, a LA NACION un detective judicial detrás de la detención del sospechoso.

Con la Ufeic y su equipo de trabajo colaboraron representantes de la denominada Alianza contra la Piratería Audiovisual, integrada por operadores y programadores de servicios de TV por suscripción, otras asociaciones de la industria, ligas de fútbol y empresas de tecnología.

Tras ser indagado, el sospechoso fue excarcelado. El proceso continuó y a principios de semana se realizó la audiencia de suspensión del juicio a prueba, donde el juez correccional de San Isidro Mario Tecchi declaró razonable el “ofrecimiento de daño ofrecido” por el imputado y “declaró admisible el acuerdo al que llegaron las partes [el Ministerio Público Fiscal y la defensa oficial].

El magistrado estableció una serie de pautas que Ponce tiene que cumplir además de difundir el video para concientizar sobre el perjuicio que genera la piratería informática, como fijar domicilio, no consumir estupefacientes y no abusar de bebidas alcohólicas.

En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal estuvo representada por la fiscal Carolina Asprella y la defensa de Ponce por el defensor oficial Hernán Rocha. El abogado Víctor Hugo Portillo Aguilar fue el que representó al particular damnificado.

“Está bueno que se vea que lo que hizo Ponce estuvo mal. Al ofrecer una reparación del daño asumió su responsabilidad en un ilícito. Sabemos que detrás de esta persona había piratas informáticos de alto vuelo. No era un Robin Hood como dijo en su declaración indagatoria, el monetizaba con publicidad las transmisiones. Además, tras la firma de la suspensión de juicio a prueba dijo en entrevistas periodísticas que le obligaban a pagar $3.000.000 como resarcimiento y que, como no tenía el dinero, iba a pedir donaciones. Es mentira, tiene que hacer un video para concientizar, pero no tiene que pagar nada“, afirmaron a LA NACION desde la Alianza contra la Piratería Audiovisual.