El comunicado de Turf tras la denuncia contra Joaquín Levinton: “No vamos a hacer públicas conversaciones privadas”

La banda de rock Turf publicó un comunicado oficial en sus redes sociales tras la denuncia contra su cantante y líder, Joaquín Levinton, por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. Allí aseguró que el músico se presentó ante los tribunales porteños junto a su abogado, donde rechazó la acusación y se puso a disposición de la Justicia.

A través del comunicado, el grupo remarcó que Levinton niega de manera categórica las acusaciones en su contra. Además, aseguraron que en 2023 la misma denunciante ya había hecho otra presentación similar, que terminó archivada en la Cámara de Apelaciones.

El comunicado publicado por la banda en Instagram - Turf

De acuerdo con el texto publicado por la banda, en aquel expediente consta que la mujer nunca ratificó la acusación ni se presentó a la pericia psicológica correspondiente. También agregó que, mientras tanto, seguía enviándole mensajes al cantante de forma reiterada: “Era ella quien lo buscaba de manera insistente, enviándole mensajes de todo tipo”.

En la misma línea, la agrupación informó que durante este año el músico volvió a recibir reiterados mensajes de la denunciante pidiéndole hablar, a los cuales nunca respondió y que serán presentados como prueba ante las autoridades.

“Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”, concluyeron más tarde desde el grupo.

La banda aseguró que ella le envió mensajes de modo insistente

El caso

Tal como informó LA NACION, la denuncia penal fue radicada el pasado lunes a las 19.30 en una comisaría de la Policía de la Ciudad en Recoleta. La denunciante afirmó haber sido pareja del cantante de 51 años entre 2015 y 2020, y declaró haber sufrido violencia física y psicológica, abuso sexual, suministro forzado de estupefacientes y filmaciones sin su consentimiento en la casa del artista, ubicada en Almagro.

En su declaración, la denunciante narró un episodio de 2022, en el que afirmó que el músico la tomó del cuello para intentarla ahorcar cuando ella quiso irse de allí. Si bien en ese momento presentó una denuncia, sostuvo que luego desistió del proceso a pedido del artista.

La causa quedó radicada en el juzgado a cargo del juez Carlos Bruniard, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, mientras que la mujer fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima, aunque no aceptó recibir un botón antipánico.

La mujer ya había presentado una denuncia similar en el pasado Soledad Aznarez

La respuesta de Levinton

Antes de la difusión del escrito de la banda, Levinton difundió su descargo público donde rechazó haber estado en pareja con la denunciante y sostuvo que sufre de acoso.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado; incluso me pidió perdón a través de las redes”.

“Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, expresó el cantante.