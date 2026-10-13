El crimen de Andrés Blaquier: 15 años de prisión para los dos adolescentes que mataron al empresario para robarle la moto

Tenían 16 y 17 años cuando protagonizaron el homicidio del empresario Andrés Blaquier, ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la autopista Panamericana, a la altura de Pilar. A la víctima la balearon para robarle la moto. Hoy, los precoces asesinos fueron sentenciados a 15 años de cárcel, la máxima pena que se puede imponer a menores de edad a partir de la vigencia del nuevo régimen penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a 14 años.

La condena fue impuesta por los jueces del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto.

El 9 de octubre de 2023, los dos adolescentes ya habían sido declarados responsables de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y por lesiones graves, en concurso real con homicidio criminis causae (matar para lograr la impunidad) y por haberse cometido con arma de fuego. Pero faltaba el juicio de cesura para imponer la pena.

“Nos vendieron de todos los sectores que la nueva ley penal juvenil era para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero metieron un articulo que dice que todos los menores (no solo los nuevos imputables de 14 y 15 años, sino también los que ya lo eran a los 16 y 17 años) tendrán un tope de pena máxima de 15 años de prisión, cualquiera sea el delito que cometan y aunque sean varios delitos, como ocurrió en este caso. Un disparate, que se festejó en las cárceles y se lloró en las familias de personas asesinadas”, sostuvo a LA NACION el abogado Ramiro Salaber, representante de la familia Blaquier.

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