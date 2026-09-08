El crudo mensaje de la hermana de la mujer que encontraron calcinada en un auto en Santa Fe junto a su pareja

La investigación por la muerte de Mariana Vanesa Di Paolo, la mujer que fue hallada dentro de un auto calcinado en la costa del río Paraná, avanza. Los peritos sostienen la hipótesis principal de que se trataría de un femicidio cometido por su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz, quien luego se suicidó y fue encontrado a su lado en el mismo Chevrolet Corsa. En este marco, sus familiares y amigos la despidieron en redes sociales y exigieron que se haga justicia por su asesinato.

“No fue un incendio. Fue un femicidio. No aceptaste un no, le arrebataste la vida a mi hermana. Le arrebataste la vida a mi hermana, arruinaste la vida de tres chicos. Los hiciste vivir un infierno”, escribió Cecilia, hermana de la víctima, en un posteo de redes sociales.

Junto a una fotografía del acusado, añadió: “Te mataste por cobarde, por no pagar el daño que le hiciste a Mariana. Tu nombre y tu cara no se borrarán más, por más que te hayas muerto. Te merecés no descansar nunca”.

Luis Rodrigo Argañaraz, la expareja de la víctima Facebook y Policía de la Provincia

Si bien las primeras hipótesis sobre el caso evaluaban la posibilidad de un doble homicidio y una supuesta tercera persona que había desaparecido en el río Paraná, cerca de la localidad de Villa Gobernador Gálvez, esto fue rápidamente reemplazado por los testimonios de testigos que aclararon la situación ocurrida en la localidad cercana a Rosario.

La trama preliminar apunta a que el hombre habría prendido fuego el Chevrolet Corsa en donde se encontraba la víctima desde la parte posterior en una zona conocida como Bajada del Espinillo, que suelen utilizar los pescadores artesanales del lugar.

El vehículo comenzó a arder y en ese momento —según los testigos—, corrió hacia el río y se arrojó al agua. Incluso un pescador que recién salía con su lancha del río intentó socorrerlo y, sin saber lo que había ocurrido previamente, le arrojó una red para rescatarlo de la corriente, según contó un vecino.

Minutos más tarde regresó, tal como mostraron imágenes captadas por pescadores que se encontraban en la zona. De acuerdo con el relato de un vecino, gritó en reiteradas ocasiones: “Déjenme morir”. Acto seguido, se metió dentro del auto, que estaba casi completamente cubierto por las llamas, y se perdió de vista.

El auto calcinado en donde fueron encontrados los dos cuerpos Marcelo Manera

Denuncia previa

La víctima y el acusado habían mantenido una relación de 13 años y tenían dos hijos en común. Según consignó el medio La Voz del Interior, 48 horas antes de ser asesinada, Di Paolo había radicado una denuncia formal por violencia de género contra su expareja.

En la medida de protección de urgencia solicitada ante las autoridades, la mujer acusó a Argañaraz de los delitos de “hostigamiento constante” tras haberse separado en agosto de este año, y detalló que el hombre la amenazaba con quedarse con la vivienda familiar en la que ella vivía junto a sus tres hijos (dos junto a él y un tercero perteneciente a una anterior pareja).

El agresor, por su parte, ya contaba con antecedentes de comportamientos violentos, elementos que actualmente forman parte del expediente y los testimonios recabados por el Ministerio Público.