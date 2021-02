El desconsolado llanto de Flor Vigna tras el femicidio de Úrsula Bahillo: “¡Lo denunció 18 veces!”

Flor Vigna se mostró consternada tras el femicidio de Úrsula Bahillo. El hecho provocó el repudio de toda la sociedad argentina y la exparticipante de combate no pudo evitar el llanto al recordar todo lo que hizo la víctima para denunciar lo que estaba viviendo. La novia de Nicolás Occhiato subió un video donde pidió, de manera desesperada, una reforma para evitar que los crímenes machistas continúen.

La actriz publicó un video en las stories de Instagram para contarle a sus 5,2 millones de seguidores lo impactada que se sintió tras el femicidio. “Estaba leyendo todo lo que pasó ayer con Úrsula y no puedo entender que ella denunció 18 veces… ¡18 veces! ¿Entendés? Es un montón. Y él la apuñaló 30 veces”, subrayó.

El llanto de Flor Vigna tras el feminicidio de Úrsula Bahillo

“La mató y encima cuando su familia y amigos fueron a hacer una manifestación, los hirieron a todos, los reprimieron y a una piba le pegaron una bala de goma en la cara. Por favor, necesitamos una reforma ya mismo”, pidió. “La mató. Basta, por favor”, suplicó.

Cabe recordar que una de las balas de goma que habría disparado la policía para dispersar a los amigos de Úrsula que se manifestaron frente a la comisaría para pedir justicia impactó en el ojo izquierdo de Nerina Moyano.

Después, compartió un audio donde se puede escuchar a Úrsula, que relata llorando todo lo que le hizo Matías Ezequiel Martínez: “Te juro amiga que me siento muy mal, te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar; casi me quebró la mano. No puedo mover la muñeca. Me hizo muy mal, me quiero ir de acá. Tengo mucho miedo, me cagó a palos”.

