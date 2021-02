La mamá de Úrsula: “Soy un roble, no voy a caer porque quiero justicia”

En medio de la profunda tristeza y conmoción que provocó el asesinato de Úrsula Bahillo por parte de su expareja y policía Matías Ezequiel Martínez, la ciudad de Rojas despidió esta tarde en una ceremonia íntima a la joven de 18 años. Antes de iniciar el cortejo fúnebre, su madre compartió un desgarrador mensaje. “Soy un roble no voy a caer porque quiero justicia para mi hija”, expresó.

Familiares y amigos despidieron a Úrsula esta tarde en Casa Solari, ubicada en Alvear 589, a metros de la plaza principal de Rojas, donde varios vecinos se concentraron afuera para expresar el dolor por el asesinato de la joven. “Sabía que la iba a matar”, admitió entre lágrimas Belén Miranda, expareja de Martínez, al llegar al lugar.

La expareja de Martínez volvió a contar la estrecha relación que mantenía con Úrsula, con quien no solo hablaba de la terrible situación por la que estaba pasando, sino que también recibía por parte de ella varias pruebas que daban cuenta de las maltratos físicos y psicológicos del policía Martínez.

“Ella me decía que en el celular tenía todas las pruebas y me mostró todo. Ella también tenía cosas de la violación de la nena. Yo creo que esta vez no va a zafar, y no por la justicia de Rojas, sino porque se movilizó en otros lados. Hace tres años que la vengo luchando. Si se hubiera sabido todo lo mío esto no hubiera pasado”, reflexionó Miranda, quien confesó que Martínez previamente cuando mantenían una relación la había amenzado con un arma cargada.

La joven se refirió así a la causa de violación de una menor de edad por la que Martínez estaba imputado. “Un fiscal le dio la orden para que estuviera preso en diciembre, pero dijo que no había apuro”, reveló Miranda.

La mamá de Úrsula

Horas antes del velatorio la madre de Úrsula pidió hoy que Martínez reciba una condena de “prisión perpetua” por el femicidio, y apuntó contra los jueces involucrados en la causa, a los que calificó como “corruptos y comprados”.

”Agradezco que él esté con vida, lo que necesito es que viva para que pague su condena con vida y no con una muerte. Sería mucho más fácil que falleciera como murió mi hija, pero no pagaría esto en la cárcel, y lo que nosotros queremos es mínimo perpetua para él”, expresó Patricia.

En tanto, el intendente de Rojas, Claudio Rossi, también se refirió al salvaje asesinato. “Siento un profundo dolor. Fue una terrible brutalidad. Es una comunidad que no está acostumbrada a este tipo de episodios. Es una enorme frustración”.

“Respecto de la Policía, el viernes 5 Úrsula hizo la denuncia. El sábado 6 ella divisa a la persona violando una medida perimetral y se dirige a la comisaría que envía la denuncia al juzgado. La Justicia debería estar dando respuesta. Acá en el pueblo nos conocemos todos. El 9 de enero fue la primera denuncia. No era un tema que no se conocía. No sé si se hubiese podido evitar”, precisó el intendente.

Tras el velatorio, el cortejo fúnebre partió a las 18 hacia la Iglesia donde cientos de vecinos acompañaron a la familia con un emotivo aplauso, para luego dirigirse al cementerio de Rojas.

Línea 144 para denuncias

Atiende las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.

Es posible contactarse por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Por WhatsApp a los números (+54) 1127716463 / (+54) 1127759047 / (+54) 1127759048.

También se puede bajar una App gratuita al celular buscando 144 desde Android o App Store.

