“Si me matan ya sabés quién fue”: los últimos mensajes de Úrsula Bahillo antes del femicidio

En medio del dolor que provocó el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas, salieron a la luz algunos chats que habría mantenido con amigas y gente que la acompañó para denunciar el caso de violencia de género. “Si me matan ya sabés quién fue”, le dijo Úrsula a Belén Miranda, quien también estuvo en pareja con el hombre hoy detenido por el crimen.

Según dijo Miranda, Úrsula se comunicó con ella para contarle “lo que estaba pasando, porque necesitaba hablar con alguien”. “Me mostró todos sus moretones, sus golpes y sus pelos porque él se los arrancaba”, le dijo al canal TN.

En las conversaciones y las stories de Instagram, Úrsula daba instrucciones en caso de que le pasara algo. “Si un día no vuelvo hagan mierd... todo. Mostrá todo a la policía”, dijo en su momento. Por el crimen está detenida su expareja, el policía de la comisaría 2° de San Nicolás, Ezequiel Martínez.

“No elimines nada de lo que mando. Me tiene amenazada de muerte, por eso tengo miedo. Siete meses me pegó, me callé siempre hasta que me vi muerta, por eso lo denuncié”, le había contado a una de sus amigas.

En tanto, cientos de vecinos de la localidad bonaerense de Rojas y otras ciudades cercanas marcharon este martes a la tarde para pedir justicia por el femicidio de Úrsula.

El femicidio

Bahillo fue encontrada asesinada a puñaladas en una zona rural donde había sido citada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía bonaerense que estaba con expediente psiquiátrico desde septiembre de 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen.

Según las fuentes, la víctima ya había denunciado a Martínez por violencia de género por lo que había una medida de restricción perimetral, pero se cree que el imputado la citó para tener una charla y, tras una fuerte discusión, la asesinó a puñaladas y con la misma arma blanca se provocó una serie de lesiones.

LA NACION