“Recen y envíen lindas energías”, el especial pedido para Karina Gao, que continúa en coma inducido

Karina Gao, la chef de Flor de Equipo (Telefé), sigue internada en coma inducido. Su estado generó alarma ya que está embarazada y tiene coronavirus. El minuto a minuto de su estado es informado por sus redes sociales y por sus compañeros del programa.

En su cuenta de Instagram, se publicó un mensaje que alentaba a los seguidores a enviar fuerzas. “Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari”, pidieron.

Publicación desde la cuenta oficial de la cocinera

Por su parte, en su cuenta de Twitter, Nancy Pazos profundizó sobre el cuadro general de su compañera. “Gente. Kari está evolucionando bien. Su familia ya de alta. Ella peleándola aún en terapia, entubada pero sin complicaciones lo cual es muchísimo. El bebé también bien. Sigamos en cadena de oración y de buena onda. Todo, todo suma. Pero lo que más suma es que ella lucha”, escribió sobre la mujer embarazada de 25 semanas.

Los mensajes de Gao desde el hospital

A pesar de la delicada situación, Karina hasta minutos antes de ser inducida al coma mostró su coraje a su comunidad: “A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo? Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”.

Estas dos historias fueron los últimos posteos que realizó Gao Instagram / Monpetitglouton

¿Quién es Karina Gao?

La querida cocinera nació en China y cuando tenía nueve años se mudó a la Argentina junto a sus papás, quienes vinieron en busca de un futuro mejor. Gao estudió economía empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y al finalizar la carrera logró obtener una beca y se mudó a Francia para realizar una maestría. Allí conoció a su marido y juntos decidieron volverse para América latina. La pareja se convirtió en padres de mellizos y ahora se encuentran esperando otro niño.

LA NACION