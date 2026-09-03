El estallido de un neumático y el recuerdo de una masacre generaron pánico y heridos en una escuela

SANTA FE.- Otra vez el pánico volvió a adueñarse de la comunidad de la Escuela 40 “Mariano Moreno”, de San Cristóbal, al norte de esta provincia, escenario de la mortal tragedia ocurrida el 31 de marzo pasado, cuando un alumno adolescente asesinó a tiros a otro menor de 13 años e hirió a otros estudiantes.

Esta vez, los primeros informes de lo sucedido esta mañana, indican que cinco alumnos (cuatro varones y una mujer) saltaron desde el primer piso del establecimiento, impactados por un estruendo que interpretaron como un nuevo ataque armado al establecimiento.

A pesar del riesgoso salto, solo la mujer, de 15 años, fue derivada a Rafaela, ya que presentaba lesiones de consideración. Los restantes fueron atendidos en el hospital local y esta tarde fueron dados de alta.

Esta situación sucedió este jueves, minutos después de las 7, casi a la misma hora de la tragedia de hace cinco meses atrás.

Según los informes de los investigadores, se trató de una confusión, generada por un hecho externo, pero sirvió para saber que pese a los cinco meses transcurrido, aquellos hechos siguen fresco en la memoria de alumnos, docentes y no docentes del establecimiento.

Daiana Soledad Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa, explicó que los jóvenes lesionados “no siguieron el protocolo establecido, porque los tomó por sorpresa y mucha angustia. Están todos fuera de peligro. Cuatro ya fueron dados de alta y una alumna permanece internada en el hospital de Rafaela por lesiones mayores”, señaló.

Indicó que “se tiraron por una ventana del primer piso del edificio escolar”.

Gallo Ambrosis no dudó en señalar, ante una consulta, que “lo que sucedió a fines de marzo fue un antes y un después, porque toda la comunidad (de San Cristóbal) perdió algo ese día”.

De allí que, trascendió que en el informe médico de esta tarde, se explicó que el comportamiento de los adolescentes que se arrojaron desde el primer piso del establecimiento obedeció a un ataque de pánico.

Informes de la policía y vecinos coincidieron en señalar que minutos después de las 7 de este jueves, igual horario del inicio de aquella tragedia, un fuerte ruido se escuchó en las inmediaciones del establecimiento, cuya parte posterior está lindante con la traza de la Ruta Provincial 2, continuación de la Provincial 4, que nace a la altura de Nelson y finaliza en San Cristóbal.

En un primer momento, algunos estudiantes temieron que se tratara de un nuevo ataque a tiros, debido al recuerdo del homicidio de Ian Cabrera, de 13 años.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, no hubo ningún ataque ni disparos sino que el estruendo se produjo por la avería de un camión que circulaba por la Ruta Provincial 2, frente a la parte posterior de la escuela. Según se graficó, “reventó un neumático de un camión que circulaba por el lugar y el ruido fue de alto impacto en los estudiantes”.

La reacción de los estudiantes estuvo marcada por el antecedente ocurrido en la misma escuela el 31 de marzo, cuando Ian Cabrera, de 13 años, fue asesinado a tiros por otro estudiante de la institución. Ese ataque ocurrió durante el horario de ingreso al turno mañana, tal lo sucedido esta mañana.

Por ese motivo, el fuerte estruendo registrado reavivó el temor entre alumnos y docentes, aunque posteriormente las autoridades determinaron que no se trataba de una agresión.

Ante la situación, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso la suspensión de las clases correspondientes al turno mañana y activó los protocolos de contención psicológica previstos para este tipo de situaciones.

Las clases de los siguientes turnos se estaban desarrollando con normalidad, según fuentes oficiales.