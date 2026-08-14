El femicida de Villa Devoto había sido condenado por lesiones: la víctima fue su esposa

Walter Verón, el sindicado femicida de Villa Devoto, había sido condenado por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. La pena había sido impuesta en 2018 por el Juzgado Correccional N°2 de La Matanza. La víctima fue Romina María de los Ángeles Calvo, la mujer asesinada ayer a puñaladas en su casa.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Según el expediente judicial, el hecho por el que fue condenado Verón, de 57 años, ocurrió en 2017, en la casa de La Tablada, en La Matanza, donde vivía la pareja.

Verón continúa internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield, donde fue trasladado ayer después de ser detenido por personal de la Policía de la Ciudad. Tras matar a la madre de sus hijos, el femicida intentó suicidarse con el mismo cuchillo con el que atacó a Calvo, que tenía 40 años.

La investigación del femicidio está a cargo del juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno. El magistrado suspendió las declaraciones de los tres hijos de la víctima y victimario, que estaban previstas para hoy.

“El magistrado suspendió la declaraciones de los hijos porque no están emocionalmente preparados. Se dedició preservarlos. La niña de 8 años, que fue testigo del crimen, declarará más adelante en Cámara Gesell. Ella vio cómo su padre mataba a su madre”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

El juez Bonanno espera para estar tarde los detalles del informe preliminar de la autopsia para conocer la mecánica del crimen y la cantidad de puñaladas que recibió la víctima.

La carta que escribió el femicida antes del crimen

En las últimas horas, Verónica Asad, más conocida como “Pitty la numeróloga”, despidió en su perfil de Instagram a la víctima. Calvo tenía una franquicia de sus locales de venta de esencias y velas.

“Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa.Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer”, escribió Asad.

Y continuó: “Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho. Por eso quiero usar mi voz para decir algo que puede parecer simple, pero puede salvar una vida:

Si tenés miedo, pedí ayuda.

Si te controla, no es amor.

Si te amenaza, no es amor.

Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor".

Y también afirmó: “Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija. Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos. Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo. Y especialmente por vos, que estás leyendo esto en silencio y sentís que estas palabras te representan: no te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad.Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera”.

Para finalizar sostuvo: “Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos.Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi.Y por todas”.

“Pitty la numeróloga” fue nombrada por el femicida en la carta que escribió antes del crimen.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, sostuvo Verón en el manuscrito que dejó dirigido a sus hijos.