El femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier será indagado por los videos y fotos pornográficos que guardaba en su celular

CÓRDOBA.- Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega y formalmente imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género , será indagado este jueves en una investigación paralela a la del crimen de la adolescente, iniciada a partir del hallazgo de archivos en su teléfono móvil que serían analizados como posible material de abuso sexual infantil.

La declaración será virtual: la realizará desde la cárcel de Cruz del Eje, donde está preso, ante Juan Ávila Echenique, titular de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno.

El femicidio de Agostina ya fue elevado a juicio por el fiscal Raúl Garzón, pero esta otra causa se inició a partir de un informe pericial que reveló la recuperación de archivos eliminados del teléfono celular de Barrelier.

Los registros, como oportunamente reveló LA NACION, eran 377; entre ellos había videos pornográficos y también una foto de Agostina Vega —que tenía 14 años— amordazada antes de ser abusada y asesinada la madrugada del 24 de mayo pasado.

El teléfono de Barrelier había sido intervenido legalmente antes del femicidio, pero por otra causa, vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en la entrega de licencias de conducir.

Cuando fue detenido, el 26 de mayo pasado, se le secuestró un iPhone 13 y una computadora. El trabajo de recuperación de archivos lo hicieron expertos de la Dirección de Investigación Operativa (DIO).

Carta desde la cárcel

En las últimas horas, en el programa El Show del Lagarto, de ElDoceTV, leyeron párrafos de una carta que Barrelier escribió desde la cárcel en la que niega haber producido, filmado o participado en videos sexuales con menores de edad.

En ese mismo texto, reconoce haber participado en la producción y distribución de contenido sexual siempre entre adultos que sabían que eran filmados y lo consentían. Barrelier también afirma que la iniciativa para hacer esos videos —en los que no hay ninguna imagen de Agostina Vega— fue de los padres de la adolescente: Gabriel Vega y Melisa Heredia (de quien dijo que era protagonista de “mucho material” de este tenor).

En la carta también menciona a “Gapa”, un colombiano a quien señaló como el presunto comprador de los videos. Siempre según el relato de Barrelier, el día que Gabriel Vega habló con él —cuando la adolescente estaba ya muerta— le pidió que no mencionara al colombiano y que responsabilizara a Heredia.

Texto de la abogada de Gabriel Vega.

En esa carta —que fue presentada a la Fiscalía en forma de memorándum—, Barrelier pidió que se hagan peritajes de todos los teléfonos móviles, que se recuperen las conversaciones con Gabriel Vega y que se ordene un careo con Heredia.

Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina Vega, difundió dos comunicados sobre el tema: “Resulta preocupante la constante revictimización de Agostina, la difusión de información que vulnera su memoria y dignidad”, sostuvo.

Alaniz advierte que la circulación de “determinadas versiones” puede correr el eje de la atención pública de la investigación judicial hacia la vida de la adolescente y las de sus padres.

“El intento de trasladar el centro de atención desde los gravísimos hechos atribuidos al femicida hacia la vida de una niña asesinada y la de sus padres”, señala y sostiene que “el contenido y las características de ese escrito nos generan serias dudas respecto de su verdadera autoría”.

Sobre los mensajes que cruzaron Gabriel Vega y Barrelier, afirma que son del 25 y el 26 de mayo pasados, cuando el hombre aún buscaba a su hija, y subraya que fueron grabados e incorporados oportunamente a la causa principal.