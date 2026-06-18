El femicidio de Agostina Vega: indagan hoy a uno de los acusados de encubrimiento

CÓRDOBA.- Acusado de encubrimiento agravado en la investigación por el femicidio de Agostina Vega, ya está en Tribunales para ser indagado Osvaldo Fassetta. Se trata del amigo de Claudio Barrelier, el sindicado asesino. Será la primera vez que enfrenta al fiscal Raúl Garzón, quien ordenó su detención hace 15 días.

Ayer, su abogado Eduardo Medina Allende afirmó que, en función de la función del fundamento, resolverá si su cliente declara. Varias veces sostuvo que a la hora en que el fiscal Garzón estableció el asesinato de la adolescente, estaba atendiendo un quiosco y que, después, acompañó a la madre de la víctima, Melisa Heredia a hacer la denuncia por la desaparición de la adolescente.

Antes de ser detenido Fassetta dio varias entrevistas en las que contó que vivió un tiempo en la casa de Barrelier, que ocupaba la habitación pegada al portón de ingreso y que el sábado 23 de mayo pasado compartió con él, Heredia y Agostina la ida a una cancha de fútbol y a un cumpleaños y que, posteriormente, se fue a trabajar al quiosco.

Según dijo fue Heredia quien le informó sobre la desaparición de Agostina. Repasó que Barrelier pasaba mucho tiempo encerrado en una habitación, donde escuchaba música fuerte y no dejaba entrar a otras personas.

Aseguró que regresó a la casa el domingo 24 alrededor de las 11, cuando Agostina ya había sido asesinada, según la Fiscalía, y no notó movimientos extraños ni tuvo acceso a otros ambientes de la casa. Sólo le llamó la atención que le habían cambiado el acolchado de su cama.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba

La abuela de Agostina, Elizabeth Heredia, afirmó que la voz del mensaje “quedate tranquila, te la tenemos dormidita” que recibió su hija era la de Fassetta. También señaló que “no se despegaba” de su hija y que estaba “atento” a todo lo que conversaba la familia.

La sospecha de la Fiscalía es que haya intervenido para desviar la búsqueda de la adolescente y darle tiempo a Barrelier de deshacerse del cuerpo; tampoco le resulta creíble que en la casa no haya visto nada “extraño” ese domingo.

“No aparezcas por casa esta noche, tengo algo”, es la frase que Barrelier le habría dicho el sábado a la noche a Fassetta. Según él le contó a su abogado, en el partido del sábado por la tarde Fassetta vio a Agostina que “estaba usando un buzo de Barrelier. Un buzo negro con el escudo del club de fútbol en el centro del pecho. En un determinado momento escucha que la nena le dice ‘acordate que me tenés que dar tu número’. Él no se lo dio, al menos no delante de mi cliente”.