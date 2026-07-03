El femicidio de Agostina Vega. Trasladaron a dos de los acusados a una cárcel de máxima seguridad

CÓRDOBA.- En la madrugada de este viernes, alrededor de las 3, en dos operativos separados fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer en la ciudad de Córdoba a la prisión de Cruz del Eje en el norte de la provincia, Claudio Barrelier, acusado por el homicidio triplemente calificado de Agostina Vega y Osvaldo Fassetta, imputado de encubrimiento doblemente calificado.

El fiscal Raúl Garzón les dictó esta semana a los dos la prisión preventiva y también a Soledad Andreani, acusada y detenida por encubrimiento doblemente agravado.

Los dos hombres estaban presos en Bouwer aislados en el área de Enfermería y la decisión fue que sigan en esa condición, pero en una celda en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje, donde permanecerán monitoreados las 24 horas.

La resolución se tomó por razones de seguridad, tanto para preservar la integridad de los detenidos como para mantener el orden dentro del establecimiento penitenciario.

Las dos mujeres imputadas en la causa -Andreani y Marianella Palmero- continuarán alojadas en el Centro Médico del complejo de Bouwer. Ambas están aisladas.

Agostina Vega y Claudio Barrelier

El abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, señaló que su defendido nunca tuvo problemas en Bouwer, aunque criticó las condiciones del penal cordobés. “Es por razones de seguridad. En Cruz del Eje les pusieron una celda con monitoreo las 24 horas. Están aislados de todo el mundo”, ratificó.

Procedimiento en un bar

Por otra parte, la Justicia realizó este viernes un procedimiento en Wachitas Bar, donde Andreani era “productora de eventos” y, donde según dijo una testigo en la causa, también trabajaba la pareja de Barrelier, Palmero.

La mujer que antes de hablar con Garzón lo hizo con varios medios, sostuvo que trabajó allí entre 2020 y 2024 y describió que convivían “drogas, sexo y menores”.

“Llegué por un conocido que fue novio mío en ese tiempo. Llegamos al lugar, pegué onda con Soledad; me ofreció trabajar ahí en lo que ella llamaba ‘salidas’”, contó.

La nueva testigo afirmó que el dinero obtenido por los pases sexuales se repartía con Andreani. “ Esto era un 50 y 50. De un servicio de 5000 pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la mitad iba para ella ”, afirmó.

El procedimiento de este viernes fue ordenado por la fiscal Milagros Rivas (a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno), quien junto con su par Ingrid Vago, llevan adelante una investigación clave sobre el local nocturno.

Se trata de una causa paralela a la investigación por el femicidio de Agostina. Fue abierta esa nueva pesquisa ya que el fiscal Garzón, después de escuchar a la testigo, giró esa parte del expediente a otra fiscalía para que se investiguen diversos delitos que podrían haberse desarrollado en ese local. En el procedimiento realizado por la policía cordobesa se retiraron algunos objetos para su peritaje.

En la causa del homicidio se determinó que la escena del crimen fue la casa de Barrelier. Uno de los baños de esa vivienda presentó los mayores rastros de sangre de acuerdo a los peritajes realizados con el compuesto químico luminol.

Si bien en los peritajes realizados en los varios procedimientos concretados en la casa de Barrelier, se determinó la existencia de restos de sangre en diversas partes, el principal escenario es uno de los baños, en particular, el lavatorio.