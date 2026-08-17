Crimen en Villa Devoto: un ataque de cuatro minutos y 46 puñaladas

El ataque donde Romina María de los Ángeles Calvo fue asesinada a puñaladas por su pareja, Walter Verón, en su casa de Villa Devoto, duró entre tres y cuatro minutos. La víctima sufrió 46 heridas punzo cortantes y, además, tuvo otros siete golpes como consecuencia del forcejeo o de una caída en su intento de defenderse.

Una de las 46 puñaladas fue mortal. Así se desprende del resultado preliminar de la autopsia que ya está en poder del juez nacional en lo criminal y correccional Darío Bonanno, a cargo de la investigación, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.

“En un cálculo rápido, una lesión corto punzante cada 4 o 5 segundos”, explicaron los voceros consultados.

Mañana, el magistrado le tomaría declaración testimonial a los hijos de la víctima y victimario. La menor. una niña de 8 años, fue testigo del homicidio. Dormía en la misma habitación donde su padre mató a su madre.

“Las lesiones sufridas por la víctima se hallan distribuidas, fundamentalmente, en la región superior del tronco, ambas caras del mismo y en las regiones axilares, determinando un conjunto de heridas de gravedad por la multiplicidad de las mismas y la profundidad que determinan las lesiones de órganos ya referidas que son idóneas para producir la muerte”, se explicó en el informe de la autopsia, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales.

La lesión mortal fue identificada con el número 36 en la necropsia. Se trata de una “herida punzo cortante en epigastrio, lado derecho, de milímetros de largo, con un ángulo romo superior y derecho y un agudo inferior e izquierdo. Examinado en profundidad esta lesión penetra en el tórax y lesiona el ventrículo izquierdo en dos sitios contiguos, siendo la causante del deceso inmediato de la víctima”, se explicó en la autopsia.

Como se dijo, el jueves pasado Verón mató a Calvo, de 40 años, delante de su hija menor, de 8 años. La niña dormía en la habitación de sus padres y se despertó cuando comenzó el ataque. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el PH situado en Pedro Morán al 5200, en Villa Devoto. donde vivían Verón, Calvo y dos de sus tres hijos, la niña de ocho años, testigo del crimen, y un joven de 21.

El sistema de videovigilancia filmó los momentos previos y posteriores al ataque, pero no el momento en que Verón apuñaló a la víctima dentro de la habitación matrimonial.

La secuencia, según pudo saber LA NACION de fuentes que observaron las grabaciones, comienza cuando Verón salió del PH, presumiblemente para ir a trabajar a una carnicería. Todavía no había amanecido.

Poco después, según las imágenes volvió a ingresar. Calvo se levantó, prendió la luz del living y regresó a la habitación. Detrás de ella fue Verón.

“Verón entra en la habitación, la niña, desesperada, sale corriendo. Fue testigo del ataque. Fue a buscar a su hermano, quien llamó al número de emergencias 911″, dijeron las fuentes consultadas.

La carta que escribió el femicida

La llamada al número de emergencias 911 ingresó a las 6.50. El hijo de la víctima dijo su hermana lo despertó para avisarle que su padre había matado a su madre. El arma homicida fue un cuchillo metálico con el mango plástico blanco, lo que se conoce como “cuchillo de carnicero”.

Tras el ataque, Verón se quiso matar. Se hizo un corte en el cuello. Después escapó de la escena crimen. Pero no fue muy lejos, personal de la Policía de la Ciudad lo detuvo a unos 200 metros, herido de gravedad. Continúa internado en terapia intensiva.

Antes del mortal ataque, la mujer había pasado por situaciones de violencia de género. El sindicado femicida había sido condenado a seis años de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves. La pena había sido impuesta en 2018 por el Juzgado Correccional N°2 de La Matanza.

La agresión había ocurrido en 2017 cuando Verón agarró a Calvo “con fuerza del cuello hasta hacerla desvanecer, provocándole excoriaciones esa región”. Nueve años después de esa condena se registró el femicidio.